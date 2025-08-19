Eugenia “la China” Suárez se muestra más feliz que nunca en Turquía, donde está instalada junto a Mauro Icardi. Desde Estambul, la actriz compartió imágenes que dejan ver cómo combina turismo, cultura y romance.

En una de sus stories, la China escribió: “Mi día llegando a su fin. Mauro entrena, yo aprovecho con mis amigos para seguir perdiéndome por las calles de Estambul”, comenzó diciendo junto a una postal que deja ver uno de los paradísiacos lugares que conoció.

“Me enloquece esta ciudad, sus paisajes, su cultura, su gente. No me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que me queda”, agregó. Además, Eugenia mostró un momento de relax frente al mar, publicado por Icardi en su propia cuenta, en la que se la ve posando en bikini sobre la pasarela de un yate y disfrutando del sol.

MAURO ICARDI MOSTRÓ SU INTIMIDAD CON CHINA SUÁREZ A BORDO DE UN LUJOSO YATE: “MI CAPITANA”

Lejos de la polémica y los escándalos mediáticos, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez atraviesan un presente de pura complicidad en Turquía. Según las imágenes y posteos que ambos compartieron en redes sociales, la pareja no solo estaría instalada en Estambul, sino que también disfruta de un estilo de vida cargado de lujo y romanticismo.

Entre paseos en yate, salidas exclusivas y recorridas por rincones icónicos de la ciudad, el futbolista y la actriz se muestran más unidos que nunca. En las últimas horas, la foto desde un barco de lujo terminó de confirmar que atraviesan un gran momento personal.

“Mi capitana”, escribió Icardi en la postal que subió a Instagram Stories (y que ella reposteó), donde se la ve a Eugenia posando en bikini y con lentes oscuras, mientras se observa el paradisíaco paisaje de fondo.

¡Están a full!

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez