Mauro Icardi vive con la China Suárez en su mansión en Turquía y, de a poco, revela diferentes rincones de su casa.

Esta vez, el futbolista subió una foto de uno de sus ventanales de la planta alta de la casa. Desde allí se ven el jardín, la pileta y el hermoso paisaje turco.

Se aprecia a la China Suárez en una reposera y escribió: “Qué lindo es despertar cada mañana a tu lado. Te amo”.

China Suárez mostró el interior de su lujosa mansión con Mauro Icardi en Turquía | Créditos: Instagram @mauroicardi

LA CHINA SUÁREZ MOSTRÓ SU LIVING EN TURQUÍA

La actriz subió un video en el que se ve el living de la propiedad. Allí se ven un sillón de dos cuerpos grandes, uno de tres cuerpos -también amplio-, ambos son blancos. También dos individuales en tono gris topo con apoyabrazos.

Los sillones son estilo moderno y están sobre una alfombra con una trama circular, que mezcla los colores crudo, gris y negro. En el medio, una mesita ratona con flores rosas, velas y un tablero de ajedrez.