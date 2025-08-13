Eugenia “la China” Suárez volvió a sacudir Instagram con una postal que combinó sensualidad y lujo. Desde Turquía, la actriz se mostró luciendo una microbikini marrón con bordes negros, frente a un espejo exterior, dejando ver su figura y, de paso, parte del impresionante jardín de la mansión que comparte con Mauro Icardi.

En la imagen, tomada en un día nublado pero cálido, se pueden apreciar el césped perfectamente cuidado, árboles frondosos y un sector de pileta, que reflejan el estilo sofisticado de la propiedad en la que convive la pareja en Estambul.

Desde que inició su romance con el delantero del Galatasaray, la China no ha dejado de compartir momentos de su vida en Turquía, y esta vez, la combinación de bikini y mansión con la que encandiló a los usuarios.

LA FUERTE REACCIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA CUANDO LE PREGUNTARON SI SUS HIJOS VAN A VOLVER A TURQUÍA

Benjamín Vicuña tuvo un emotivo reencuentro con sus hijos Magnolia y Amancio (frutos de su relación con Eugenia “la China” Suárez) en Ezeiza, tras un extenso viaje que incluyó muchas horas de vuelo desde Turquía.

El actor chileno fue abordado por Puro Show, que quiso saber detalles de cómo estaba viviendo este momento familiar y, sobre todo, si sus pequeños volverán pronto al país donde vive su ex junto a Mauro Icardi.

“Estoy bien, con Magnolia por ahí, pobrecita, que tiene mucho sueño, son muchas horas de vuelo”, comenzó diciendo Vicuña en medio del evento Un Sol para los Chicos.

Sin embargo, cuando le consultaron si los chicos regresarán a Turquía, Vicuña dio que hablar con su expresión y cerró, algo dudoso: “Eso es algo que se resuelve ahí en familia, pero sí”.

¿Cómo estará el vínculo entre Benjamín Vicuña y la China Suárez?