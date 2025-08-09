Este sábado, Pampita festejó el cuarto cumpleaños de Anita García Moritán en un lujoso salón de Costanera, y entre los presentes estuvieron todos los integrantes de su clan, entre ellos el padre de la nena, Roberto García Moritán, y Benjamín Vicuña con su familia ensamblada.

La modelo y flamante conductora de Los 8 escalones fue recibiendo a amigos de la nena invitados a la fiesta y también a un nutrido grupo de famosos entre los que se encontraban Gabriel Oliveri, Angie Balbiani, Barby Franco y Fernando Burlando con su hija Sara; y Floppy Tesouro, entre otros.

Roberto García Moritán llegó al salón junto a Priscila Crivocapich y Anita, y alrededor de las 15 se hizo presente Benjamín Vicuña que trajo a los pequeños Magnolia, Amancio, Benicio y Belatrán. Más tarde los pasó a buscar junto a su novia, Anita Espasandín.

El clan, al completo.

LAS MEJORES FOTOS DEL CUMPLEAÑOS DE ANITA, LA HIJA DE PAMPITA Y ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Floppy Tesouro con su novio Salvador Becciu (Foto: Movilpress)

Gabriel Oliveri, Angie Balbiani y el hijo de la actriz, Cósimo (Foto: Movilpress)

Bautista Vicuña (Foto: Movilpress)

Pampita y Anita (Foto: Movilpress)

Gabriel Alfaro con su hijo Gauthier, ahijado de Pampita (Foto: Movilpress)

Barby Franco y Fernando Burlando con su hija Sara (Foto: Movilpress)

Santino y Delfina García Moritán y Fancesca Garavaglia (Foto: Movilpress)

Guillermo y Tania, el hermano y mamá de Pampita junto a Malena Zermoglio, la novia del odontólogo (Foto: Movilpress)

Barby Franco y Fernando Burlando con su hija Sara (Foto: Movilpress)

Roberto García Moritán con Priscila Crivocapich y Anita (Foto: Movilpress)

Roberto García Moritán con Priscila Crivocapich y Anita (Foto: Movilpress)

Roberto García Moritán con Priscila Crivocapich y Anita (Foto: Movilpress)

Pampita y Anita (Foto: Movilpress)

Anita con Stitch (Foto: Movilpress)

Pampita y Anita (Foto: Movilpress)

Pampita y Anita (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña junto a Anita Espasandín y los pequeños Magnolia y Amancio (Foto: Movilpress)

Roberto García Moritán con Priscila Crivocapich (Foto: Movilpress)

