El testimonio de la supuesta amante de Roberto García Moritán durante el matrimonio con Pampita enfureció al papá de Anita, quien fue tajante al referirse a la polémica.

De la mano de Priscila Crivocapich, la actual pareja con quien comparte su fanatismo por Racing, Roberto expresó su fastidio con vehementes gestos antes de rechazar la versión de Araceli Salto.

“No respondo a disparates”, exclamó.

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich en La Cena de Los Tontos (Foto: Movilpress).

EL FUERTE RESPALDO A BENJAMÍN VICUÑA

Dado con el vínculo con Benjamín Vicuña fue intenso cuando era marido de Pampita , y luego de que la China Suárez acusara al actor chileno de mal padre, Roberto García Moritán se la jugó al definirlo como papá.

Foto: Movilpress

Contundente, García Moritán afirmó frente a Puro Show que Vicuña ejerce “muy bien” como padre.

De hecho, ante la repregunta enfatizó que es un papá “de primera”.

Discreto, Roberto evitó meterse en la polémica entre el padre de los hermanos de Ana y se excusó en que no tiene “ni idea” de lo que dijo la China.