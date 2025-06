En una nueva emisión de Los 8 Escalones, Pampita Ardohain dejó entrever un costado íntimo de su maternidad mientras debatían sobre un estudio universitario acerca del uso de WhatsApp en el ámbito escolar. Con humor y total sinceridad, la modelo confesó que los grupos escolares son una herramienta clave para su día a día como mamá.

“Sin el grupo de mamis, me muero”, lanzó entre risas cuando Guido Kaczka preguntó qué porcentaje de padres considera imprescindible el uso de chats para seguir las tareas de sus hijos. “Hay que entrar a un mail distinto por cada hijo, ver qué dice cada maestra... ¡mejor que alguien escriba en el grupo ‘mañana llevan tal mapa’ y listo!”, explicó.

Ante la mención del tradicional cuaderno de comunicaciones, Pampita fue contundente: “A veces está anotado y no lo leés, y las mamás te salvan”. Incluso bromeó diciendo que el 60% de su rol como madre se sostiene gracias a los mensajes de WhatsApp: “Si no, mis hijos me matarían porque me olvidaría de todo”.

Pampita se emocionó con el regalo de cumpleaños que le hicieron sus hijos para recordar a Blanca (Foto: Instagram / pampitaoficial)

LA ORGANIZACIÓN DE PAMPITA CON LOS PADRES DE SUS HIJOS

Pero lo más llamativo fue cuando habló sobre cómo se reparte las responsabilidades escolares con los padres de sus hijos, Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán. Al ser consultada por la participación de los varones en estos chats, respondió: “Hay más madres… aunque no en mi caso”. Y agregó con una sonrisa: “Si estás separado, los días que no te toca, tiene que ver el padre. Y yo tengo suerte, porque miran”. Además, aseguró que mantienen una buena comunicación: “Nos avisamos mutuamente”.