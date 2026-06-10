Desde que Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez blanquearon su relación en diciembre de 2025, cada movimiento de las figuras involucradas pasó a ser observado con lupa. Y aunque suele mantenerse al margen de las polémicas, Benjamín Vicuña -ex de la actriz, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amanacio- volvió a quedar en el centro de la escena por un detalle en redes sociales que no pasó inadvertido.

El actor sorprendió al realizar un gesto virtual que muchos interpretaron como una toma de posición en el enfrentamiento mediático que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi, la actual pareja de la China.

Todo ocurrió a partir de una publicación de la cuenta de Instagram @Jotax.digital, donde se compartió un video de Ana Rosenfeld hablando en el programa PrimiciasYa sobre la situación judicial y familiar del futbolista respecto a sus hijas.

Foto: Captura de Instagram (@jotax.digital) Por: Fabiana Lopez

En el clip, la abogada desmintió versiones que indicaban que Icardi habría tenido impedimentos para vincularse con las menores: “Nunca tuvo impedimento de estar con sus hijas. Él no estaba con las hijas porque no estaba en la Argentina. Desde el día uno que él llega a la Argentina, lo primero que se hace es revincularse con sus hijas como corresponde”, sostuvo Rosenfeld.

Además, agregó: “Eso es absolutamente falso y tenemos todas las pruebas en el expediente. De hecho, hasta vuelvo a repetir, vinieron juntos a la Argentina. La mudanza a la Argentina fue un hecho importante, porque al adquirir la casa donde hoy vive Wanda con los chicos, fue una decisión de pareja, porque iba a ser el destino final”.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue que entre las personas que le dieron “me gusta” a la publicación apareció el usuario de Benjamín Vicuña. Como suele ocurrir en el universo de las redes sociales, el detalle fue detectado rápidamente por los seguidores más atentos.

Aunque el artista -que estuvo en medio de la polémica por sus declaraciones en las que confesó todo lo que extraña a sus niños cuando están en Turquía con su mamá, que vive allí con Icardi- no se refirió a este tema ni explicó el motivo de su interacción, el gesto alimentó especulaciones en medio de uno de los conflictos mediáticos más comentados del último tiempo.

¡Dio que hablar!

Foto: Instagram (@wanda_nara y @mauroicardi)

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EL NUEVO CONFLICTO DE BENJAMÍN VICUÑA CON LA CHINA SUÁREZ

Un nuevo capítulo se suma al conflictivo vínculo entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez. En las últimas horas, una fuerte versión comenzó a circular en las redes sociales y apunta directamente a la distancia entre el actor y los hijos que tiene con Eugenia: Magnolia y Amancio.

La información fue publicada por la panelista Naiara Vecchio, quien aseguró que el actor chileno lleva dos meses sin ver a los chicos: “Exclusivo. Es fake que Benjamín Vicuña denunció a China Suárez por impedimento de contacto”, comenzó diciendo desmintiendo los rumores judiciales que habían comenzado a circular.

Pero eso no fue todo. Luego agregó un dato explosivo sobre la interna familiar: “Los chicos tenían que estar en Buenos Aires. Se demoró otra vez su llegada para la próxima semana por el viaje de la China e Icardi a Japón”.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

Y cerró con una frase contundente que encendió todas las alarmas: “Hace 2 meses que los padres no ven a sus hijos”. Actualmente, Eugenia está instalada en Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi, mientras acompaña la carrera del futbolista. Allí vive junto a sus hijos Magnolia y Amancio —fruto de su relación con Vicuña— y también con Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré.