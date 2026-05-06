La elección de Benjamín Vicuña de radicarse en Argentina, a pesar de que “Blanca, Beltrán y Benicio nacieron en Chile”, influyó para que también Bautista adopte la patria de Pampita, su mamá, lo que desató las críticas de algunos trasandinos.

“Se autoperciben argentinos, por la Selección, por el fútbol. Pero no entremos en ese tema...”, blanqueó el actor a sabiendas de la polémica que iba a desatar.

“Si tus hijos no se sienten chilenos es culpa tuya”, impugnó Mario Solís, un periodista de espectáculos chileno que hace siete años que vive de este lado de la Cordillera de Los Andes.

Benjamín Vicuña en su cumpleaños junto a sus hijos: “El mejor regalo, recibir el amor”. Crédito: Instagram

Y remató: “Acá hay un tema de amor a la patria”.

El repudio más feroz

Aunque otro colega fue más picante: “Si les gusta un equipo argentino me parece fantástico. Pero eso no va a definir la nacionalidad, los orígenes, el lugar donde tienen arraigadas las costumbres”.

Benjamin Vicuña Por: MOVILPRESS

“Los niños nacieron en Chile. Me parece patético lo que hacen por encajar en la sociedad.”