Este 6 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta amarilla y naranja por tormentas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia y gran parte del país. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo, con mayor preocupación en la costa atlántica bonaerense.

En ese contexto, en A la Barbarossa entrevistaron al meteorólogo del SMN, Lucas Berengua, quien brindó precisiones sobre el clima y el escenario inestable que afecta a varias regiones... ¡y Analía Franchín sorprendió!

El insólito motivo por el que Analía Franchín no estudió meteorología en plena alerta amarilla y naranja (Captura de Telefe)

Analía Franchín reveló por qué no estudió meteorología y sorprendió a todos

Sin embargo, en medio del tema, Analía Franchín sorprendió al aire al contar por qué nunca estudió meteorología, a pesar de que es una disciplina que siempre le interesó.

“Cuando yo era chica estaba entre tres carreras para seguir. Una era azafata, pero me daban miedo los aviones y dije que no”, comenzó relatando.

Luego agregó: “La otra era bióloga marina, pero me tenía que ir al sur e iba a extrañar a mi familia”.

Finalmente, explicó el motivo que la alejó de la meteorología: “Y la tercera era meteorología, pero mi mamá, estábamos en Punta Mogotes, en Mar del Plata, y me estuvo diciendo durante cuatro días que si estábamos en el mar te llevaba un maremoto”.

“No hice otra cosa que encerrarme en el cuarto aterrorizada. Por eso decidí no estudiar meteorología”, afirmó Franchín.

La anécdota generó risas en el estudio y Georgina Barbarossa reaccionó con humor y contundencia: “Menos mal. Imaginate a Analía anunciando el clima. Sería tremendo. ‘¡Abrigate! ¡Te podés morir! ¡No salgas a la calle!’”.