Analía Franchín descolocó a todos en A la Barbarossa al relatar una insólita experiencia que vivió con un burro, en medio de un informe sobre el consumo de carne.

Todo comenzó cuando la panelista comentó el contexto:“Frente a la crisis vacuna que hay en Chubut, hay un productor que dijo ‘ahora vamos a comer carne de burro’”.

En ese momento, Paulo Kablan lanzó con humor:“No me animaría a comer achuras”, lo que le dio el pie perfecto a Franchín para compartir una anécdota inesperada.

Analia Franchín vivió una desesperante situación con un burro (captura de Telefe)

Analia Franchín vivió una desesperante situación con un burro

“En un zoológico me corrió un burro caliente. Me siguió por todo el parque. ¡No saben los ruidos que hacía!”, contó, generando sorpresa en el estudio.

Luego sumó más detalles de la escena:“Había una madre con unos nenes y les tapaba los ojos. Yo me tuve que esconder en un lugar”.

Entre risas y asombro, la panelista cerró el tema volviendo al informe inicial y mencionó el dato que había generado el debate: el precio de la carne de burro, que rondaría los 7.500 pesos el kilo.