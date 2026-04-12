Analía Franchín vivió este sábado uno de los momentos más duros de su vida: su mamá, Amalia, murió a los 88 años en el Cemic Saavedra como consecuencia de un shock séptico. La panelista eligió las redes sociales para despedirla con palabras llenas de amor, dolor y perdón.

En su publicación, Franchín compartió una serie de fotos que recorren toda una vida juntas: desde la infancia, con imágenes de Amalia joven llevándola de la mano en Disney o alzándola en brazos, hasta postales recientes en las que se la ve como abuela, de vacaciones o abrazando a su hija con el mismo cariño de siempre.

La despedida de Analía Franchín a Amalia, su mamá (foto: Instagram @analiafranchin)

“Hoy te me escurriste entre los dedos mamita. Lo venías diciendo, lo venía pensando. Pero así y todo duele”, escribió Analía en una carta que conmovió a sus seguidores. Y agregó: “Siento en el fondo la paz que sentiste al cerrar esos ojos azules. Esos ojos que ya no lloraban. Esos ojos adormecidos por tanto dolor soportado desde que eras tan solo una niña rubísima a la que solo maltrataban”.

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LA DESGARRADORA DESPEDIDA DE ANALÍA FRANCHÍN A SU MAMÁ, QUE FALLECIÓ ESTE SÁBADO

La relación entre Analía y su mamá estuvo atravesada por momentos difíciles y reconciliaciones. “Cuántas idas y vueltas tuvimos a lo largo de la vida. Ufff Dios sabe cuánto hemos peleado. Pero mi amor hacia vos siempre logró resolver todo. Qué suerte que estos últimos años pude comprender que hiciste lo que pudiste. Que a veces te dolía la vida”, reflexionó la panelista.

Analía Franchín y Amalia, su mamá (foto: Instagram @analiafranchin)

En su despedida, Franchín agradeció a su mamá por todo lo que le enseñó: “Gracias por darme la vida, gracias por enseñarme a hacer de todo (literalmente de todo), gracias por tus milanesas, tus trapos de piso (los mejores del mercado) y por la ropa que me cosiste”.

Y cerró con una frase que resume el vínculo profundo y complejo que las unía: “Te perdono y perdoname por esas cosas que solo nosotras sabemos. Te amo mamita. Descansá. Encontra la paz”.

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LA DURÍSIMA VIDA DE AMALIA, LA MAMÁ DE ANALÍA FRANCHÍN, Y SU LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN

Amalia atravesó una vida marcada por el sufrimiento. Según contó su hija, fue víctima de violencia y abuso en su infancia, y debió escapar de su casa a los 17 años porque la situación era insostenible. Se casó, tuvo dos hijas —Sandra y Marisa—, pero su marido la abandonó cuando la menor era apenas una beba y nunca más supo de él.

Analía Franchín y Amalia, su mamá (foto: Instagram @analiafranchin)

A lo largo de los años, Amalia luchó contra graves problemas de salud mental, especialmente depresión. En una entrevista, Franchín recordó uno de los momentos más difíciles: “Mi mamá estaba casi muerta y la salvé. Vi el blíster de pastillas vacío. Entré en una desesperación… Corrí, vinieron los vecinos, la cacheteábamos y no se despertaba. Yo sentía que mi mamá se me moría. Vino la ambulancia y se la llevaron”.

Durante su paso por Masterchef Celebrity 2021 en Telefe, Analía también habló del pasado de su mamá: “Mi mamá es una mujer muy sufrida, de una familia muy humilde”.

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