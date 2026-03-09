En A la Barbarossa, el equipo estaba hablando de la fuerte crítica de Mirtha Legrand a Andrea del Boca, actual participante de Gran Hermano Generación Dorada, cuando Analía Franchín sorprendió a todos con un comentario inesperado.

Mientras recordaban el enojo que la actriz tuvo con la diva hace 25 años, cuando le preguntó por su embarazo en televisión, a la panelista le llegó en vivo un mensaje con un dato que intentó no contar, aunque finalmente terminó revelándolo al aire.

El comentario generó todo tipo de reacciones en el estudio, sobre todo porque Franchín nunca dijo de qué famosa estaba hablando.

Analía Franchín contó un dato íntimo de una famosa en vivo y dejó a todos en shock (captura de Telefe)

Georgina Barbarossa: -¿De qué te reís?

Analía Franchín: -No, no lo puedo leer al aire. No, no. No lo puedo leer.

Georgina Barbarossa: -Adaptalo.

Diego Brancatelli: -Contextualizalo.

Analía Franchín: -No.

Georgina Barbarossa: -Bueno, no, dice que no. No hables.

Analía Franchín: -Me estaban contando, alguien, otra anécdota que...

Georgina Barbarossa:-Está bien, gracias, Analía. Te tengo pánico.

Pía Shaw: -Imaginate si se tuvo que editar.

Analía Franchín: -No, me contaron que había una persona del ambiente que decía ser alérgica al látex y trataba de que los señores no usaran profiláctico.

Paulo Kablan: -No, no podés decir eso. Usted se tiene que arrepentir, compañera —dijo con humor.