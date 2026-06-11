Denise Dumas vivió un momento muy especial en LAM al presentar públicamente a su hijo Santino Curto, quien está dando sus primeros pasos en la música. La aparición del joven de 22 años no pasó desapercibida y rápidamente generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

Santino es fruto de la relación de Denise con Germán Barceló, con quien también tuvo a su hija Isabella. Durante el programa, el joven habló sobre su carrera artística, contó que está soltero y mostró la canción que acaba de lanzar, “Arrepentido”.

Denise Dumas presentó a su hijo Santino Curto y revolucionó las redes (Foto de LAM)

El divertido momento entre Denise Dumas y su hijo en LAM

La presentación se produjo luego de que en el programa emitieran algunos minutos de “Arrepentido”, la canción de Santino. Entusiasmada con el tema, Denise se animó a hacer en vivo el baile que acompaña a la canción en TikTok, generando risas en el estudio.

"Esos son los dotes de baile de mamá“, comentó Santino entre risas.

Sin embargo, el joven reconoció que él tampoco se destaca precisamente por sus pasos de baile. "Somos igual de duros“, agregó con humor.

La emoción de Denise Dumas al hablar de su hijo

Más allá de las bromas, la conductora no pudo ocultar la emoción al referirse a Santino y al camino que eligió seguir.

"A mí me mata de amor verlo hacer su música. Santi es todo para mí. Es mi único hijo varón y es todo lo que está bien en el planeta“, expresó Denise, visiblemente conmovida.

Las palabras de la conductora enternecieron al panel y dejaron en evidencia el orgullo que siente por el presente artístico de su hijo.

Denise Dumas presentó a su hijo Santino Curto y revolucionó las redes (Instagram santino_musica)

Denise Dumas presentó a su hijo Santino Curto y revolucionó las redes (Instagram santino_musica)

El fenómeno en redes sociales tras su aparición

La repercusión fue inmediata. Luego de que Pepe Ochoa compartiera al aire la cuenta de Instagram de Santino, miles de televidentes comenzaron a seguirlo.

El crecimiento fue tan rápido que el joven pasó de tener 11.000 seguidores a superar los 31.000 en apenas unas horas, impulsado por la exposición que le dio su participación en el ciclo de América TV.

Con carisma, humor y su faceta musical, Santino Curto logró captar la atención del público y se convirtió en una de las sorpresas de la noche en LAM.