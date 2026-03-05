Denise Dumas reveló en LAM el último miércoles el día que tuvo una fuerte discusión con Marcelo Tinelli por el Bailando por un Sueño y Laura Ubfal la remató con una frase picantísima.

Todo comenzó cuando la panelista recordó su paso por el reality y cómo vivió la presión de estar a la altura del show: “Un día me desubiqué mucho con Marcelo, me agarró en el dentista. Grabábamos El Debate a las dos de la mañana, con muchos problemas sindicales, le poníamos toda la onda”, contextualizó.

Denise Dumas contó en LAM la fuerte discusión que tuvo con Marcelo Tinelli por un Bailando (Foto: captura de América).

Entonces, explicó por qué recibió el llamado del conductor: “Me llama porque le dijeron que no miro el Bailando, le digo, ‘me fumé todos los programas, uno, si no lo vi, lo repito a las tres de la mañana, ¿sabés qué?, es mi manera de trabajar, yo laburo para tu cartulina, si no te gusta, llamala a Paula Chaves’. Y corté”.

EL MOMENTO EN QUE LAURA UBFAL LANZÓ SU COMENTARIO SIN FILTROS CONTRA DENISE DUMAS

Luego de que Denise Dumas contara la fuerte pelea que tuvo con Marcelo Tinelli en uno de los Bailando en la que nombraron a Paula Chaves, Laura Ubfal lanzó un comentario sin filtros que dio que hablar.

Denise Dumas contó en LAM la fuerte discusión que tuvo con Marcelo Tinelli por un Bailando y Laura Ubfal la fulminó con una frase (Foto: captura de América).

“Y mirá si la llamaba a Paula Chaves...”, dijo Ángel de Brito, Denise por su parte dijo: “Me sacaba un problema de encima”.

Fue entonces cuando Laura lanzó picantísima: “Es muy cara Paula Chaves”. Denise, con su humor que la caracteriza cerró: “¡Claro, mirá si la va a llamar a Paula Chaves!“.

