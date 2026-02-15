Marcelo Tinelli eligió un hogar que combina privacidad, amplitud y diseño contemporáneo. Reside en un imponente departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, dentro de una de las torres residenciales más grandes y exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires.
LEÉ MÁS
Se trata de una propiedad que ocupa un piso completo y que refleja el estilo moderno y funcional que caracteriza esta etapa de su vida.
El departamento de Marcelo Tinelli cuenta con aproximadamente 530 metros cuadrados y se destaca, en primer lugar, por sus dimensiones. Dispone de seis dormitorios y seis baños, además de amplios espacios comunes pensados tanto para el descanso como para las reuniones sociales.
El empresario habita el lugar desde hace varios años y en distintas oportunidades compartió imágenes en sus redes sociales, lo que permitió conocer algunos detalles del interior.
LA IMPACTANTE CASA DE MARCELO TINELLI
Uno de los grandes diferenciales de la propiedad es su vista panorámica. Los ventanales de gran tamaño recorren buena parte del departamento y ofrecen una postal abierta de la ciudad, con una perspectiva privilegiada del paisaje urbano porteño.
La entrada de luz natural es constante a lo largo del día, lo que refuerza la sensación de amplitud y realza la estética minimalista del lugar.
En cuanto a la decoración, predominan los tonos neutros. Grises, blancos y negros se repiten en paredes, muebles y textiles, creando una identidad visual homogénea y moderna. La elección cromática aporta sobriedad y elegancia, con un estilo que evita los excesos y prioriza líneas limpias.
El living principal es uno de los ambientes más importantes del departamento. Se trata de un espacio amplio, pensado para encuentros sociales y reuniones familiares.
Dentro del mismo living se encuentra uno de los sectores más llamativos de la propiedad: el bar privado. Equipado con estanterías, iluminación específica y cristalería, el bar se integra de manera natural al ambiente general. La barra, moderna y funcional, refuerza la idea de un espacio pensado para el disfrute y la vida social.