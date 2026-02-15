Marcelo Tinelli eligió un hogar que combina privacidad, amplitud y diseño contemporáneo. Reside en un imponente departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, dentro de una de las torres residenciales más grandes y exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una propiedad que ocupa un piso completo y que refleja el estilo moderno y funcional que caracteriza esta etapa de su vida.

El departamento de Marcelo Tinelli cuenta con aproximadamente 530 metros cuadrados y se destaca, en primer lugar, por sus dimensiones. Dispone de seis dormitorios y seis baños, además de amplios espacios comunes pensados tanto para el descanso como para las reuniones sociales.

El empresario habita el lugar desde hace varios años y en distintas oportunidades compartió imágenes en sus redes sociales, lo que permitió conocer algunos detalles del interior.

Así es la casa de Marcelo Tinelli: seis baños, bar privado y vista panorámica de Buenos Aires | Créditos: Instagram @marcelotinelli

LA IMPACTANTE CASA DE MARCELO TINELLI

Uno de los grandes diferenciales de la propiedad es su vista panorámica. Los ventanales de gran tamaño recorren buena parte del departamento y ofrecen una postal abierta de la ciudad, con una perspectiva privilegiada del paisaje urbano porteño.

La entrada de luz natural es constante a lo largo del día, lo que refuerza la sensación de amplitud y realza la estética minimalista del lugar.

En cuanto a la decoración, predominan los tonos neutros. Grises, blancos y negros se repiten en paredes, muebles y textiles, creando una identidad visual homogénea y moderna. La elección cromática aporta sobriedad y elegancia, con un estilo que evita los excesos y prioriza líneas limpias.

El living principal es uno de los ambientes más importantes del departamento. Se trata de un espacio amplio, pensado para encuentros sociales y reuniones familiares.

Dentro del mismo living se encuentra uno de los sectores más llamativos de la propiedad: el bar privado. Equipado con estanterías, iluminación específica y cristalería, el bar se integra de manera natural al ambiente general. La barra, moderna y funcional, refuerza la idea de un espacio pensado para el disfrute y la vida social.