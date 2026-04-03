Marcela Tauro volvió a apostar al amor y ya no esconde su felicidad. En los últimos días, la panelista de Intrusos (América TV) confirmó que está conociendo a alguien y, aunque se mostró cauta, dejó entrever que la relación va en serio.

Según contó en el programa, “es súper compañero” y agregó: “Me lo presentaron. Me hace reír mucho así que eso es bueno”.

Sin embargo, la identidad del hombre que conquistó a Tauro se mantuvo en secreto hasta que el periodista Juan Etchegoyen reveló el nombre: Leopoldo “Polo” Arancibia, un empresario del mundo automotriz de entre 55 y 60 años.

De acuerdo a la información que trascendió, hace tres meses que están saliendo y el blanqueo sería inminente. Además, Etchegoyen deslizó que Arancibia “ha tenido alguna cosita con alguna famosa”, lo que generó aún más curiosidad en el ambiente del espectáculo.

La última historia de amor de Marcela Tauro

En 2024, después de 8 años, Marcela Tauro cortó finalmente su noviazgo con Martín Bisio, a quien le llevaba 20 años.

Marcela Tauro y Martín Bisio. (Foto: instagram/_marcelatauro)

La relación había comenzado en 2016 durante una fiesta de disfraces organizada por Barby Franco y la celestina fue Débora D’Amato.

En 2023 habían cortado, pero al tiempo volvieron a ser pareja. “Cuando yo me separé, al otro día murió mamá y retomamos el vínculo. Hubo mucho amor. Pero después de un tiempo, terminamos cortando. Hoy no tengo trato”, explicó Tauro el año pasado.