Pasó un mes desde que Luciano Castro quedó expuesto en sus affaires furtivos a espaldas de Griselda Siciliani, y ya separado del “amor de su vida”, el actor se quejó del periodismo y Marcela Tauro lo liquidó.

Todo comenzó cuando Adrián Pallares reveló la charla con el actor y autor de Caer y levantarse: “Me dijo que él sintió que el periodismo le pegó demasiado en el piso”.

Entonces, el conductor agregó: “Que él es un hombre que está en el suelo y que le hemos pegado en el piso”.

En ese punto, Tauro ironizó: “Traeme pañuelos”.

Por qué Marcela Tauro fulminó a Luciano Castro

Luego exclamó: “¡Se tiene que hacer cargo! Sabrina Rojas se sentó acá a defenderlo (en 2019) por unas fotos que aparecieron. Es un hombre grande. Le pasó con Flor Vigna. Tampoco él hace un mea culpa. Que se haga ver si lo padece“.

Y cuando Paula Varela aseguró que “no está para reírse” como sugería su compañera, Tauro explotó: “Peor está Griselda Siciliani, que no es santa de mi devoción, pero la verdad que en esta no la pasó bien. Sabrina, Flor Vigna.... Chicos analicemos también todos los años le pasa algo y siempre es una mujer distinta”.

“Hacete cargo, tenés 50 años. Decís, voy a hacer una terapia y si no me quedo solo, no prometo nada. Me lastimo por nadie. Hago pareja abierta”, sugirió Marcela.

“¿El periodismo tiene la culpa? Hacete cargo, tenés 50 años. Hacé una terapia o si no decí ‘me quedo solo, no prometo nada, hago pareja abierta’”, concluyó Tauro.

