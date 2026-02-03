El pasacalle que Luciano Castro le dedicó a Griselda Siciliani no pasó desapercibido y generó todo tipo de repercusiones en el mundo del espectáculo. Y una de las voces más esperadas fue, sin dudas, la de Sabrina Rojas, exesposa del actor y madre de sus hijos Esperanza y Fausto, quien opinó sin filtro sobre el romántico gesto que se volvió noticia.

En una nota que le dio a LAM, la conductora se refirió al gesto del actor a su ex: "Me sorprendió. Para mí, tarde o temprano, iba a salir una publicidad“, atinó a decir.

“Me sorprendió, no porque no sea capaz de hacer algo así de romántico, sino porque justamente supongo que pretenden bajar el ser noticia. Entonces dije, no era el camino”, agregó, picante.

Sabrina Rojas habló en LAM. Foto: Captura (América)

Por último, Sabrina volvió a vaticinar el futuro de esta expareja: “Yo creo que van a volver. Yo creo que en tres meses vuelven. Él lucha por lo que quiere”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro. Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

La separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro sigue generando repercusiones y opiniones cruzadas. Esta vez fue Sabrina Rojas quien se metió de lleno en el tema y lanzó un contundente vaticinio al aire de Sálvese Quien Pueda.

“Para mí, van a volver”, aseguró sin dudar, apenas comenzó el debate. Lejos de quedarse ahí, Sabrina profundizó en su análisis sobre la dinámica de la pareja y, especialmente, sobre la actitud de Castro frente a las crisis amorosas: “El gordo lo va a lograr. Él siempre quiere volver“.

Asimismo, la presentadora (que está reemplazando a Yanina Latorre) cuestionó uno de los argumentos que circularon sobre la ruptura, aquel que señala que el motivo principal fue la exposición mediática: “Lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático. Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”.

Foto: Captura (América)

“Yo siempre digo ‘para mí, van a volver’. Si ella es de otra liga, como él marcó, no vuelve. Eso es ser de otra liga. Pero sí ella es un ser común, normal, van a volver en un par de meses, les doy tres meses”, cerró Sabrina, sin vueltas.