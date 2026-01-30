Después de varias semanas de idas y vueltas, rumores persistentes y silencio absoluto, Griselda Siciliani finalmente blanqueó su separación de Luciano Castro.

La confirmación llegó este viernes 30 de enero en Intrusos, cuando Paula Varela contó que habló directamente con la actriz y obtuvo detalles clave sobre el final del vínculo, que estuvo atravesado por escándalos, exposición mediática y un desgaste emocional que terminó siendo determinante.

Durante meses se habló de infidelidades, de una relación quebrada y hasta de supuestos intentos de Castro por reconquistarla, pero según revelaron en el programa, el motivo central de la separación fue otro. Mucho más profundo y personal.

“El vínculo ya venía golpeado desde que salieron a la luz las infidelidades de él”, explicó la panelista del ciclo de América. Ese episodio hizo que una relación de perfil bajo pasara a estar en boca de todos, algo que Siciliani no pudo —ni quiso— sostener.

Según contó la periodista, la actriz fue muy clara: “No es el cuerno en sí. Eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa”, expresó. El verdadero problema fue la hiperexposición, el ruido mediático, las críticas y el ojo público permanente.

“No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió”, remarcó Paula, y agregó que Siciliani decidió dar un paso al costado cuando entendió que esa situación no iba con ella.

A pesar del final amoroso, el cariño entre ambos no se rompió. Según revelaron, Griselda le habría dicho a Castro: “No te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tener la mejor siempre”. Sin embargo, la pareja como tal, llegó a su fin.

“Si bien ella no quiere hablar públicamente, si la van a buscar, te van a decir que sí, que están separados”, cerró Paula Varela, dejando en claro que la decisión está tomada.

SABRINA ROJAS REVELÓ CUÁNTOS AÑOS LE COSTÓ SUPERAR A LUCIANO CASTRO Y APUNTÓ A GRISELDA SICILIANI

Sabrina Rojas volvió a demostrar que no se guarda nada. En esta oportunidad, la conductora de Sálvese Quien Pueda (en reemplazo a Yanina Latorre), puso el foco en su experiencia personal y lanzó una frase sobre lo que le costó separarse de Luciano Castro y deslizó un comentario filoso que involucró a Griselda Siciliani.

Todo surgió en medio de un clima distendido, cuando Sabrina decidió sincerarse sobre su historia personal y el tiempo que le llevó tomar una decisión clave en su vida: “13 años me costó a mí separarme”, lanzó, con contundencia, dejando en claro que no se trató de un proceso fácil ni rápido.

Lejos de quedarse ahí, Rojas sumó una frase que generó impacto inmediato y que fue leída como una clara referencia a otra situación sentimental: “Así que… si a Griselda le faltan 13 años más, Dios mío”, dijo, provocando sorpresa y risas en el estudio.

Además, Sabrina le contestó a Moria Casán, quien en una nota la imitó con una desopilante frase: “A mí me parece que ‘el Gordo’ (por Luciano) hoy duerme conmigo”, se la escuchó decir a la presentadora de La Mañana con Moria.

“No, al gordo no lo quiero más en mi cama. Te aviso”, cerró la ex del galán, con quien tiene a sus hijos Esperanza y Fausto, imprimiéndole humor al tema del momento.