Flor Vigna volvió a sacudir las redes sociales y encendió todas las alarmas con un mensaje tan crudo como contundente. En la previa del lanzamiento de su nueva canción, la artista compartió un extenso posteo que muchos interpretaron como un fuerte dardo directo a su expareja, Luciano Castro, y dejó al descubierto aspectos muy dolorosos de su historia personal.

Junto a una foto impactante —con remera corta que dice “Guapa sí, tarada no” (en referencia a la frase que usó el actor para hablar con otra mujer cuando estaba en parjea con Griselda Siciliani) y una actitud desafiante— Flor acompañó el anuncio del tema La vara está baja con un texto cargado de frases filosas sobre mentiras, manipulación y violencia emocional: “Después de tantas mentiras, manipulación y frases como ‘si te vas, me mato’ o ‘tirate un tiro en el paladar’, hay un antes y un después en la confianza”, escribió sin vueltas.

Lejos de suavizar el mensaje, la cantante profundizó aún más y habló del daño emocional que esas experiencias le dejaron: “El miedo a volver a amar, el miedo a la traición, se te queda impregnado en el corazón”, confesó, en un relato que expone heridas que todavía duelen.

Flor también reflexionó sobre el proceso de sanar y dejó en claro que su canción no busca silencio ni olvido, sino transformación: “Sanar no es callar y listo. Soltar no tiene que ver con hacerse la superada, sino con mirar lo vivido de frente. Alquimizar el dolor. Transformarlo en aprendizaje”, expresó.

En el cierre, Vigna dejó el mensaje más potente y empoderado de todos: “Que lo que dolió se vuelva cicatriz, no para endurecerte, sino para recordarte que nunca más tenés que hacerte tan mal a vos misma. De eso habla esta canción. De subir la vara con vos. De aprender a amarte mejor”.

Sin nombrarlo, pero con indirectas imposibles de ignorar, Flor Vigna convirtió su experiencia personal en arte y lanzó uno de sus mensajes más explosivos hasta ahora. Un posteo que mezcla música, catarsis y una fuerte declaración de principios que no pasó desapercibida.

EL SUGESTIVO POSTEO DE FLOR VIGNA TRAS LOS RUMORES DE INFIDELIDAD DE LUCIANO CASTRO A GRISELDA SICILIANI

El 2026 arrancó con un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo: la supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani en España. Y, en medio del debate sobre este tema, Flor Vigna -ex del actor- dio que hablar con su sugestivo posteo.

Lejos de nombrarlo directamente, la cantante eligió la vía más picante: una historia de Instagram cargada de mensaje: “Lo peor del infiel no es perderlo. Es perder la confianza en vos, en el amor, y en otros”, escribió, dejando una frase que muchos interpretaron como una clara alusión al escándalo que rodea a Castro.

Pero el detalle no fue menor: Flor acompañó esas palabras con su canción junto a El Villano, “Te Juro”, un tema que habla explícitamente de una traición amorosa. La letra cuenta la historia de un hombre que engaña a su pareja con su mejor amiga, un paralelismo que no pasó inadvertido para nadie y que hizo estallar las redes.

El trasfondo vuelve aún más potente el posteo. Flor Vigna estuvo en pareja con Luciano Castro durante dos años y, tras la ruptura, reveló que él la había engañado justamente con Griselda Siciliani.

