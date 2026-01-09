Moria Casán opinó de Flor Vigna en La Mañana con Moria. La conductora analizó por qué, según su mirada, la cantante no logra soltar a Luciano Castro, su expareja.
Vigna se separó del actor a principios de 2024, luego de dos años y medio de relación. Apenas cuatro meses después, Castro blanqueó su romance con Griselda Siciliani, vínculo que hoy quedó envuelto en polémica tras conocerse que el actor le fue infiel durante un viaje a España, donde mantuvo un affaire con una joven llamada Sarah.
En ese contexto, la One habló del reciente posteo de Flor, en el que promocionó su nueva canción utilizando la frase viral “oye guapa”, la misma que Luciano le había enviado por audio a la joven danesa.
“Yo quiero que esta chica tenga éxito por el esfuerzo que hace”, comenzó diciendo Moria.
Y lo argumentó:“Es una bailarina impresionante, ¡las cosas que hizo en el Bailando! Es un animal. Y hace boxeo también”.
Sin embargo, marcó una diferencia con su carrera musical:“Pero en el canto le falta pegarla. No le falta canto, le falta pegar un éxito. Porque se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza y todo es autogestionado. Eso es muy valorable”.
Acto seguido, Moria fue al hueso y lanzó su teoría más picante sobre el vínculo que Vigna tuvo con Castro:“Igual, le falta soltar. Creo que ella se quedó enganchada con la parte genital de este chabón, Castro”.
Casán redobló la apuesta al recordar una comparación que hizo la propia Flor entre sus ex, Nico Occhiato y Luciano Castro: “Hasta lo comparó con Occhiato. Dijo que estaba encontrando la felicidad, como que el señor de ‘oye guapa’ era muy bueno en la horizontalidad”.