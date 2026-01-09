Estefi Berardi se despachó sin filtros contra Luciano Castro y sorprendió a todos en Bendita. La panelista opinó sobre el móvil que Griselda Siciliani hizo con Moria Casán, en el que confirmó que su pareja le fue infiel, y fue durísima con el actor en vivo.

“Griselda hizo el móvil como pudo. Estaba golpeada. Se hace la canchera, pero tuvo un discurso muy contradictorio, dando la cara cuando el otro cagón no se anima a hablar con los periodistas”, comenzó diciendo Berardi, visiblemente indignada.

Lejos de bajar el tono, arremetió con fuerza contra Castro: “Me parece un cobarde mandar a hablar a tu mujer cuando sos vos el que deberías hablar”.

Desde la conducción, Edith Hermida intentó suavizar la situación y acotó: “Ay, es amigo”.

Sin embargo, Estefi redobló la apuesta: “¿Es muy fuerte lo que estoy diciendo? Cualquier cosa me dicen y me bajo… Pero el tipo es un imbécil total”.

Estefi Berardi (captura de el nueve, Bendita)

POR QUÉ ESTEFI BERARDI FUE LETAL CON LUCIANO CASTRO

Ante el exabrupto, Guillermo Barrios intervino: “Vos tenés algo en contra de él, personal”.

Ella lo negó de inmediato: “No. No lo conozco. Es una bomba el tipo, me parece divino y todo lo que quieras, pero Griselda me parece mucha mujer para este pelotudo”.

Para cerrar, Berardi fue contundente: “No tiene por qué exponerla así. Ella está diciendo ‘no tenemos una relación abierta’. Trató de suavizar todo para bancarlo a él, pero ella la está pasando mal”.