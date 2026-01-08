Luego de confirmar que Luciano Castro le fue infiel, Griselda Siciliani volvió a referirse al tema y habló sin vueltas sobre la exclusividad sexual en su relación con el actor. Lo hizo en La mañana con Moria, donde lejos de esquivar el debate, dejó definiciones profundas sobre cómo entiende los vínculos.

Mientras Moria Casán intentó bajarle el tono a la situación al definirla como “una galantería”, Griselda fue clara y desmintió cualquier intento de minimizar lo ocurrido.

“No. Sí, ha sido. Acá pasó algo, no es que la prensa lo está inventando”, afirmó, confirmando así la infidelidad.

Captura de eltrece.

GRISELDA SICILIANI NO LE PIDIÓ “EXCLUSIVIDAD SEXUAL” A LUCIANO CASTRO

Consultada directamente sobre si existe un acuerdo de exclusividad sexual con Castro, la actriz fue contundente al explicar su postura personal. “No sé qué es la monogamia. No sé cómo funciona. No es que no creo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, aclaró que la exclusividad, al menos en este vínculo, no es una exigencia previa: “Sí es verdad que hay algo en la exclusividad sexual que, en este vínculo que construí con Lu, lo vivo como un resultado, no como una condición”.

Griselda profundizó su reflexión y explicó por qué no le funcionan las imposiciones dentro de una relación. “A mí me ponés como condición la exclusividad sexual y yo siento que no voy a poder. No voy a poder estar con nadie más. Yo me conozco, yo sé quién soy”, contó.

Finalmente, dejó en claro que su manera de vincularse se basa en la libertad y el acuerdo mutuo, no en reglas rígidas: “De repente, si es un resultado de algo, me parece más lindo. Como condición no se la pondría a otro y no me gustaría que me la pongan a mí”.