Luciano Castro volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Esta vez, un audio filtrado lo puso en el centro de un escándalo por una supuesta infidelidad a Griselda Siciliani durante un viaje de trabajo en Europa.

La periodista Fernanda Iglesias fue quien encendió la mecha en el programa “Puro Show” (eltrece). Según relató, el actor habría mantenido un vínculo con una mujer de 28 años mientras estaba en España en noviembre. Para respaldar la versión, la panelista aseguró que la joven es amiga de un conocido suyo y que así accedió a la información.

Pero lo que realmente desató la polémica fue la difusión de un audio de WhatsApp en el que, según Iglesias, Castro le propone un encuentro a la mujer. En el mensaje se escucha: “Sara, buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo, nada. Si después tienes ganas, tú me dices y nos vemos”.

Hasta el momento, Luciano Castro no salió a hablar ni confirmó ni desmintió el escándalo que explotó en las últimas horas. El silencio del actor solo alimentó las especulaciones y el revuelo en redes sociales.

En medio del escándalo que se desató por los rumores de una supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Sabrina Rojas se metió de lleno en el debate y sorprendió con un análisis crudo y sin filtro en Sálvese Quien Pueda.

Lejos de quedarse en el chisme, la conductora (que esta reemplazando a Yanina Latorre) apuntó contra la manera en que se juzga a las mujeres cuando aparecen este tipo de versiones: “A tu ego no te gusta. De hecho hemos visto actrices decir después de que le metan los cuernos ‘no, yo tenía una pareja abierta’ para poder justificar y sostener esa cosa de mujer súper poderosa, como por ejemplo Flor Peña”, lanzó.

Pero eso fue solo el comienzo. Sabrina remarcó que existe una vara distinta según quién sea la mujer involucrada: “Para mí, siempre pasa que cuando los personajes son cool los cuidamos, y cuando los personajes son populares, más a la mujer la hacemos mier...”.

