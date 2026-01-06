La apuesta de Luciano Castro por hacer teatro en España a fin de año fue grande, y durante su estadía en Europa el protagonista de Sansón de las islas habría mantenido una relación con una joven de 28 años, quien filtró un audio que incrimina al novio de Griselda Siciliani.

“Sara, buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas, ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos”, se esucha a Luciano impostando el acento ibérico.

El mensaje de voz de WhatsApp había llegado a manos de Fernanda Iglesias, quien aseguró tener una lejana amistad con la chica en cuestión, que no estaba al tanto de los detalles de la vida privada de Castro.

Luciano Castro en Madrid. (Foto: @castrolucianook) Por: Fernando Gatti

Entonces, la panelista de Puro Show aclaró que había visto y escuchado todas las charlas entre Luciano y Sara, pero que la muchacha no quiso exponerse.

“No llegaron a concretar el encuentro. Fue solo un chape, pero él sí, insistentemente, le escribía y la quería ver”, resumió la periodista.

Cómo habría sido el fugaz engaño de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Según precisó Iglesias, el idilio arrancó “en noviembre”, cuando se fue a Madrid a protagonizar la obra de teatro. “Se ve que se sentía muy solo, porque un día fue a comer un brunch a un barcito lindo de Madrid, y vio a una chica despampanante de 28 años”.

“Se la empezó a chamullar. A la chica le parecía medio grande, pero le dio bola. Él le dijo que estaba solo trabajando en Madrid, la invitó a su obra de teatro, la invitó a su casa, y se la chapó en la calle. Quedaron en volver a verse, y se pasaron los teléfonos”, relató.

Fernanda Iglesias mandó al frente al actor con detalles precisos del coqueteo con una chica de 28 años en España.

Entonces aclaró: “Él le empezó a escribir insistentemente y se vieron otra vez más. A ella le llamó la atención que la gente le pedía fotos en la calle. Pero ella no tenía ni idea quién era. Para ella era Luciano, un actor argentino. Nada más, porque no le dijo el apellido”.

“Ella es muy linda. Estaba en Madrid haciendo unos castings... Y él le hizo el enamorado. Pero a los pocos días llegaba Griselda a Madrid. A Madrid. Entonces, Luciano mintió. Le dijo la semana que viene no te voy a poder ver porque me voy a filmar una serie para Netflix en Bilbao".

Luciano Castro y Griselda Siciliani evitaron a Sabrina Rojas en los Martín Fierro (Movilpress)

“Después ella se empezó a desilusionar, porque él le había prometido volver a verse mañana 7 de enero en Madrid. ¿Y saben qué pasa mañana? Es el cumpleaños del hijo de Luciano y lo van a fetejar en Mar del Plata. (...) Él la siguió chamullando bastante y ella después ya dejó de contestarle".

Como si fuera poco, Luciano Castro le habría afirmado que pasaría Año Nuevo con sus hijos, pero ”estuvo con Griselda Siciliani en Brasil".