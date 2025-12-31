El cine argentino tiene una joya disponible en Netflix, que explora la posibilidad de escapar de los problemas y en especial de uno mismo. Y que cuenta con una dupla protagónica poderosa conformada por Joaquín Furriel y Leticia Siciliani.

Se trata de Descansar en paz, el largometraje del director Sebastián Borensztein, que justamente se basa en la obra Descansar en paz: ¿nunca soñaste con dejar todo y empezar de nuevo?, de Martín Baintrub,

El thriller de 105 minutos fue escrito por Marcos Osorio Vidal junto al ya mencionado Borensztein y contó con la producción de Ezequiel Crupnicoff, Federico Posternak, Ricardo Darín y su hijo, el Chino Darín.

De qué trata

La película relata la historia de Sergio Dayán, quien, acorralado por las deudas, decide aprovechar una circunstancia única e imprevisible para desaparecer.

Furriel es Sergio Dayán, un hombre acorralado por las deudas en busca de una salida.

Sergio no pudo pagar el sueldo de los empleados de su fábrica desde hace muchos meses. Casado con Estela, debe la cuota del colegio de sus hijos, ya pidió préstamos a varios amigos y para colmo un usurero le pone un ultimátum. Ni vendiendo una propiedad en un country podrían llegar a cubrir todas las deudas que tiene.

Pero un día, yendo a pagar a la oficina del prestamista, explota una bomba en la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) el 18 de julio de 1994 y queda herido.

El hombre ve una oportunidad y opta por desaparecer, darse por muerto para que entonces su familia pueda vivir sin deudas.

Después de muchos años de vivir alejado de su país bajo una identidad falsa, un hallazgo fortuito pone a prueba la tentación irresistible de querer saber cómo siguió la vida de los suyos en su ausencia. Y todo se vuelve obsesión: ¿Se puede empezar de cero y nunca más mirar atrás?”.

Elenco de lujo

Además de los papeles de Furriel (Sergio) y Siciliani (Estela), la película cuenta con un gran elenco, en el que figuran Gabriel Goity que encarna a Hugo Brenner y Lali González que hace lo propio con el personaje de Ilu.

Se suman Luciano Borges como Raúl; Liz Burnette, como Beatrice; Ernesto Rowe es Diego; Alberto De Carabassa como Ariel; y Gastón Frías.

Descansar en paz está íntimamente ligada a una historia vinculada al atentado a la AMIA en 1994.

Caso real tras el atentado a la AMIA

El guion fue inspirado a partir de un caso similar ocurrido en Argentina durante la década del 90 con el atentado a la AMIA, que dejó 85 personas muertas.

Con el paso de los años se definió en 85 el número de víctimas fatales al descubrirse un tremendo caso en el que una persona había reclamado el deceso de su marido en el hecho, aunque después se supo que nunca había sucedido.

Castorina Amarilla Estigarribia reclamó al Estado argentino la indemnización por el fallecimiento de Patricio Irala (ambos paraguayos), quien según su relato comenzaba ese día a trabajar como chofer. Apenas necesitó de dos testigos para que se le apruebe.

Estreno y reconocimientos

Descansar en paz se rodó entre locaciones de Argentina y Paraguay y tuvo su estreno mundial en el Festival de Málaga, donde las interpretaciones de Joaquín Furriel y Gabriel Goity fueron premiadas como Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto, respectivamente