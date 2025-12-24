La premisa de unos amigos o familiares que se reúnen a pasar juntos unos días en una casona en medio de un entorno natural prácticamente constituye un subgénero en sí mismo a la hora de series y películas.

No solo lo vimos en producciones estadounidense o francesas, sino también en el cine argentino como son los casos de La quietud, de Pablo Trapero; Recreo, de Hernán Guerschuny y Jazmín Stuart; o Los sonámbulos, de Paula Hernández, por citar ejemplos locales.

En términos más empíricos, se trata de la posibilidad de filmar gran parte de la historia en una única locación, en un ambiente controlado y sin molestas intromisiones.

Así pues, tras su ópera prima El diablo blanco (2019), Ignacio Rogers incursiona en Las Fiestas, esta cinta de 89 minutos, con un elenco de lujo y un guion escrito por el propio propio director junto a los actores Julieta Zylberberg, Esteban Lamothe, Ezequiel Díaz y el dramaturgo Alberto Rojas Apel.

La familia durante la celebración de Navidad, todo un símbolo en Las Fiestas.

De qué trata Las Fiestas

La película argentina Las Fiestas trata sobre una reunión familiar forzada en Navidad, donde tres hermanos (Sergio, Mali y Luz) van a la casa de campo de su madre, María Paz, después de que ella sufre un infarto.

Dicha situación saca a la luz tensiones, resentimientos y las complejas dinámicas entre ellos, mientras intentan lidiar con sus frustraciones personales y una herencia futura, explorando el drama familiar con toques de humor y comedia agridulce.

Quién es quién en Las Fiestas

La película que está disponible en Disney+ cuenta con destacadas figuras de la escena nacional, y ellos son:

Cecilia Roth interpreta a María Paz, la matriarca manipuladora que, tras una enfermedad, busca reconectar con sus hijos, pero compite con ellos y busca el control. Dolores Fonzi, por su parte, es Luz, la hija rebelde y cuestionadora, separada y con dificultades para establecer vínculos estables. Y Daniel Hendler se pone en la piel de Sergio, el hijo mayor, quien intenta mantener la paz familiar, pero atraviesa una crisis matrimonial.

Gran elenco para la cinta de 89 minutos en Disney+.

También actúa Ezequiel Díaz: Es Maly, la hija trans que busca independencia y vive su identidad sexual en un entorno familiar complejo. Además, Maitina De Marco es Muñeca, amiga cercana de María Paz que la ayuda en la crianza. Margarita Gurman es Carlita, la hija de Luz; y Rafael Solano, Goyo, el hijo del jardinero.

Por qué verla

Identificación y comedia agridulce. La película capta con humor y drama las dinámicas tóxicas, las cuentas pendientes y los pequeños dramas de una familia de clase media durante las fiestas, algo muy reconocible para el público argentino.

Elenco de lujo. Cecilia Roth brilla como la madre controladora y manipuladora, acompañada por Dolores Fonzi, Daniel Hendler y Ezequiel Díaz, quienes logran personajes complejos y creíbles.

Retrato contemporáneo. Aborda temas modernos como la identidad de género (a través del personaje de Maly, interpretado por Ezequiel Díaz) y la complejidad de las relaciones familiares actuales, presentando una visión menos idealizada de la familia.

Sutileza y dirección. El director Ignacio Rogers se luce en exponer los conflictos a través de diálogos, gestos y sutilezas, evitando el melodrama exagerado y encontrando momentos de gran hallazgo cinematográfico.