Luciano Castro y Griselda Siciliani suelen dedicarse mensajes de amor públicamente. Esta vez, el actor eligió Instagram para postear una foto de ambos vestidos de gala. Él, de traje negro; ella, con un impactante vestido rojo y zapatos rosados.

El mensaje de Luciano fue contundente, escrito sobre la imagen: “Nena, te extraño un montón”.

El mensaje de amor de Luciano Castro a Griselda Siciliani: “Te extraño” | Créditos: Instagram @griseldasiciliani

QUÉ DIJO SABRINA ROJAS SOBRE LA SERIE “ENVIDIOSA”

Sabrina Rojas y Griselda Siciliani (Fotos: capturas América TV / Instagram)

Sabrina Rojas estuvo como invitada en LAM y en un acto de sinceridad contó qué la pasa cada vez que ve a Griselda Siciliani en Envidiosa. Y sorprendió a todos al confesar su admiración hacia ella..

“Si estás con tus amigas y te dicen de ver Envidiosa, ¿la ves o no la ves?”, le consultaron.

“Si, sí. No está prohibida”, respondió ella, pero cuando los panelistas creían que lo hacía por una cuestión de imagen, Sabrina los sorprendió. “Yo te voy a decir algo: a Griselda la admiro mucho como actriz. Me parece una de las mejores actrices que tenemos”, señaló.