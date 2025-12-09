Los que esperaban que Sabrina Rojas hiciera un escándalo en la entrega de los premios Martín Fierro de Cine y Series quedaron sorprendidos, porque fueron Luciano Castro y Griselda Siciliani los que generaron la mayor polémica cuando la protagonista de Envidiosa contradijo a su pareja.

La tensión explotó en el momento en que le preguntaron a Luciano: “¿Había alguna intención de evitar el reencuentro público con Sabrina?”.

Lo que Luciano descartó de plano: “No, no...”.

Luciano Castro y Griselda Siciliani evitaron a Sabrina Rojas en los Martín Fierro (Movilpress)

Sin embargo, Griselda se hizo cargo de sus dichos previos a la prensa: “Yo dije que sí (quisimos evitar a Sabrina)”.

“¿Dijiste que sí? No, para nada", retrucó el galán.

Sabrina Rojas condujo la alfombra roja de los Martín Fierro (Movilpress)

Los gestos de Siciliani mirando para abajo, administrando los nervios contrastaban con la vehemencia con la cual Castro enfatizaba que “no habría por qué no podríamos cruzarnos”.

La nena de Luciano Castro y Sabrina Rojas, incomodada por sus padres

De todas formas, la mala onda entre Sabrina Rojas y Luciano Castro quedó en evidencia cuando Esperanza (12), la hija en común de los artistas, se quedó con las ganas de saludar a su mamá en la Usina del Arte.

Luciano Castro y Griselda Siciliani evitaron a Sabrina Rojas en los Martín Fierro (Movilpress)