Los premios Martín Fierro de Cine y Series 2025 fueron escenario de un tenso e involuntario cruce entre Sabrina Rojas, su exmarido Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Pese a que la pareja intentó evitar coincidir con Rojas, quien conducía la alfombra roja, y decidió no pasar por allí, los tiempos no jugaron a su favor y terminaron caminando a pocos metros de la actriz.

En Intrusos mostraron el momento exacto en el que Castro y Siciliani pasan abrazados frente a Sabrina, que estaba a muy poca distancia y observando la escena.

Los actores avanzaron sin desviar la mirada, conscientes de la situación y ante la presencia de la prensa. A su lado, los acompañaban sus hijas respectivas, Esperanza y Margarita.

Luciano Castro y Griselda Siciliani evitaron a Sabrina Rojas en los Martín Fierro (Movilpress)

Así fue el incómodo cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani en los Martín Fierro

“Así fue el cruce no cruce de Sabrina Rojas con Griselda Siciliani y Luciano Castro. Todos reunidos en el mismo lugar”, anunció Adrián Pallares en el programa de América.

Paula Varela, quien estuvo presente en la ceremonia de Aptra, amplió: “Sabrina hizo la alfombra roja y se esperaba que Griselda pasara por ahí. Yo estoy seca con el cruce. Fue el comentario de la noche”.

En las imágenes se pudo ver cómo Castro ignoró por completo a su expareja, madre de sus hijos menores, Esperanza y Fausto. La misma postura tomó Siciliani, quien no tiene vínculo con Sabrina.

Por la posición de los hechos, Rojas quedó cara a cara con la escena y vio cómo la pareja avanzaba abrazada, al lado de su propia hija.

El incómodo cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani (Captura de América TV-Intrusos)

El incómodo cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani (Captura de América TV-Intrusos)

Más sobre este tema nombre

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.