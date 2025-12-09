Enfundada en un amplio y cómodo vestido blanco, Justina Bustos arribó a la Usina del Arte para estar presente en la entrega de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025.

Esta vez, la actriz se robó las miradas por partida doble: además de su look, el foco de atención estuvo puesto en su pancita de embarazada.

Justina Bustos con su Martín Fierro de Cine y Series (Foto: Movilpress)

Justina espera su primera hija con Máximo Pardo y en la alfombra roja reveló el nombre elegido para la bebé.

La actriz estaba nominada a Mejor Actriz de Reparto en Cine por su trabajo en Culpa Cero y se llevó el galardón.

Justina Bustos: “Espero una niña y se llama Luisa”

“Estoy en la recta final del embarazo. No falta nada. Estoy acá por Culpa Cero, la película de Valeria Bertuccelli. Estaba para venir y dije ‘¿por qué no?’”, le dijo Justina a Guido Zaffora en la alfombra roja por América TV.

Y reveló: “Es una niña y se llama Luisa”.