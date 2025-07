Esta semana, Fernanda Iglesias contó en Puro Show que Justina Bustos está embarazada. La actriz espera su primer hijo junto a Máximo Pardo.

Justina terminó de confirmar la dulce espera con imágenes, porque sí, muchas veces una imagen vale más que mil palabras.

Bustos subió a Instagram videos donde se puede ver su incipiente vientre maternal. Justina compartió en su red una rutina de ejercicio y el look deportivo que utilizó dejó al descubierto su pancita.

JUSTINA BUSTOS: “ESTOY EMBARAZADA”

Así contó Fernanda Iglesias el embarazo de Justina Bustos en Puro Show, eltrece.

“La que está embarazada es Justina Bustos. ¡Miren qué linda que es! La vi en una foto en Instagram y dije ‘o se comió tres platos de ravioles o está embarazada’”, dijo la panelista.

“Le escribí ‘perdón que te haga esta pregunta, pero no puedo no preguntártelo, ¿estás embarazada?’. Y me respondió ‘Sí, Fernanda, estoy embarazada’. Hay una foto en la que se le ve bastante la pancita”, agregó la periodista.

