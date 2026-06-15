A través de sus redes sociales, Jimena Barón documentó el desembarco del equipo de construcción en su propiedad.
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Con la frase “Arranca el reality”, la artista arrobó a la empresa encargada de las remodelaciones mientras registraba los primeros movimientos de los obreros en lo que promete ser una transformación radical de los espacios.
“COMENZÓ EL CAOS”: ESCOMBROS, POLVO Y PAREDES ABAJO
En los videos compartidos se puede apreciar el living y la cocina completamente desmantelados. Fiel reflejo de cualquier obra en casa, las imágenes muestran cables al descubierto, bolsas de consorcio, herramientas pesadas y restos de mampostería desparramados por el piso. Entre risas y resignación, la actriz recorrió las habitaciones al grito de “¡Uh, wow!” al ver cómo caían los primeros revestimientos.
Cabe recordar que este proceso es el paso siguiente a uno de los logros más celebrados por la cantante en el último tiempo: la adquisición de su casa propia. Tras meses de búsqueda y planificación, Barón finalmente dio el paso para diseñar cada rincón a su gusto, compartiendo con su comunidad la felicidad de este enorme proyecto familiar, a pesar del desorden temporal.