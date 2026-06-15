A través de sus redes sociales, Jimena Barón documentó el desembarco del equipo de construcción en su propiedad.

Con la frase “Arranca el reality”, la artista arrobó a la empresa encargada de las remodelaciones mientras registraba los primeros movimientos de los obreros en lo que promete ser una transformación radical de los espacios.

Jimena barón mostró las refacciones de su nueva casa. Crédito: Instagram

“COMENZÓ EL CAOS”: ESCOMBROS, POLVO Y PAREDES ABAJO

En los videos compartidos se puede apreciar el living y la cocina completamente desmantelados. Fiel reflejo de cualquier obra en casa, las imágenes muestran cables al descubierto, bolsas de consorcio, herramientas pesadas y restos de mampostería desparramados por el piso. Entre risas y resignación, la actriz recorrió las habitaciones al grito de “¡Uh, wow!” al ver cómo caían los primeros revestimientos.

Crédito: Instagram

Cabe recordar que este proceso es el paso siguiente a uno de los logros más celebrados por la cantante en el último tiempo: la adquisición de su casa propia. Tras meses de búsqueda y planificación, Barón finalmente dio el paso para diseñar cada rincón a su gusto, compartiendo con su comunidad la felicidad de este enorme proyecto familiar, a pesar del desorden temporal.