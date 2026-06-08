Jimena Barón volvió a sorprender a sus seguidores, aunque esta vez no fue por una canción ni por un proyecto artístico. Durante un domingo lluvioso, la cantante decidió preparar algo rico para compartir en familia y terminó causando furor en Instagram al mostrar su receta de budín integral invertido de manzana.

Fanática de la cocina, la artista suele compartir con frecuencia distintas preparaciones dulces y saladas. En esta oportunidad, el éxito de su budín fue tal que decidió publicar el paso a paso completo en sus historias para que sus seguidores pudieran replicarlo en casa.

La receta llamó la atención por ser sencilla, con ingredientes fáciles de conseguir y un resultado ideal para acompañar el mate, el café o una merienda en familia.

La receta del budín integral invertido de Jimena Barón que fue furor en redes (Instagram)

La receta del budín integral invertido de Jimena Barón

Ingredientes

100 gramos de manteca a temperatura ambiente

150 gramos de azúcar mascabo (o la que tengas en casa)

2 huevos

Ralladura de 1 limón

Esencia de vainilla

200 gramos de harina integral leudante

200 ml de crema para cocinar

1 manzana cortada en láminas muy finas

La receta del budín integral invertido de Jimena Barón que fue furor en redes (Instagram)

Paso a paso

En un bowl, batir la manteca junto con el azúcar. Incorporar los dos huevos y mezclar bien. Agregar la ralladura de limón y unas gotas de esencia de vainilla. Sumar la harina integral leudante. Añadir la crema para cocinar y mezclar hasta obtener una preparación homogénea. Cubrir el fondo de un molde con la manzana cortada en láminas muy finitas. Volcar la mezcla sobre las manzanas. Llevar al horno precalentado a 170° durante aproximadamente 35 minutos. Una vez cocido, desmoldar para que las manzanas caramelizadas queden en la parte superior.

La receta del budín integral invertido de Jimena Barón que fue furor en redes (Instagram)

El secreto del budín que conquistó Instagram

Además de su sabor, el atractivo del budín está en su presentación. Al desmoldarlo, las rodajas de manzana quedan visibles en la superficie y le dan un aspecto caramelizado que lo vuelve irresistible.

Con este clásico gesto de compartir recetas caseras con sus seguidores, Jimena Barón volvió a demostrar que también se luce en la cocina y que sus preparaciones son una fuente de inspiración para quienes buscan opciones simples y deliciosas para disfrutar en casa.