Cami Homs volvió a mostrar su pasión por la cocina y sorprendió a sus seguidores al compartir la receta de una de sus preparaciones dulces preferidas: una torta húmeda de manzanas fácil de hacer, con pocos ingredientes y ideal para disfrutar con el mate.

La modelo publicó el paso a paso en Instagram y explicó por qué este postre ocupa un lugar especial en su vida.

“Los que me conocen saben que la cocina significa mucho para mí. Es una de las maneras más lindas de dar amor. ¿Qué mejor que volver a compartirlo con ustedes?”, escribió.

Además, reveló que se trata de una receta muy querida por quienes la siguen desde hace años: “Vuelvo con esta torta que los que me siguen hace muuuchos años la conocen y la habrán hecho”.

La receta de la torta húmeda de manzanas de Cami Homs (Foto de Instagram)

La receta de la torta húmeda de manzanas de Cami Homs

Ingredientes

100 gramos de manteca pomada

100 gramos de azúcar

3 huevos

Jugo de una naranja o 3 cucharadas de leche

250 gramos de harina leudante

3 manzanas peladas y cortadas en cubitos

La receta de la torta húmeda de manzanas de Cami Homs (Foto de Instagram)

Preparación

Mezclar la manteca pomada con el azúcar. Agregar los huevos de a uno e integrar bien. Incorporar el jugo de naranja o la leche. Sumar la harina leudante y mezclar hasta obtener una preparación homogénea. Agregar las manzanas previamente espolvoreadas con un poco de harina para evitar que se vayan al fondo. Verter la mezcla en un molde. Hornear a 160 grados durante 45 minutos.

La receta de la torta húmeda de manzanas de Cami Homs (Foto de Instagram)

La receta de la torta húmeda de manzanas de Cami Homs (Foto de Instagram)

El consejo de Cami Homs para disfrutarla

La modelo también compartió su forma favorita de servirla: “Cómanla calentita con el mate o con una bocha de helado como postre”.

Con ingredientes simples y una preparación rápida, la torta húmeda de manzanas de Cami Homs se convirtió en una de las recetas más comentadas por sus seguidores y en una opción ideal para los días frescos de otoño e invierno.