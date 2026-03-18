El último 27 de enero, nació Aitana, hija de Cami Homs y José Sosa; se trata de la tercera para ambos, pero la primera en común.

La modelo transitó un embarazo sin complicaciones y publicaba constantemente contenido vinculado a cómo estaba y al crecimiento de su panza.

Sin embargo, casi dos meses después de la llegada de su tercera hija, Cami Homs brindó detalles sobre una inesperada complicación post parto.

Cami Homs reveló una sorpresiva complicación luego del nacimiento de su hija Aitana | Créditos: Instagram @camihoms

CAMI HOMS: “EL DOLOR ERA MÁS FUERTE QUE EL DEL PARTO”

La influencer y ex participante de Bake Off reveló qué ocurrió luego de dar a luz: “Se me caían las lágrimas del dolor; hablé con mi obstetra, con mi partera, porque el dolor que sentía era más que el del parto”.

Cami Homs reveló una sorpresiva complicación luego del nacimiento de su hija Aitana | Créditos: Instagram @camihoms

Y agregó: “Sentía que no podía, pero no quería renunciar a ese momento con mi hija, porque capaz solo eran algunos días y se pasaba”. Concluyó aclarando que ahora está todo en orden y que se siente bien.