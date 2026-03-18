El último 27 de enero, nació Aitana, hija de Cami Homs y José Sosa; se trata de la tercera para ambos, pero la primera en común.
La modelo transitó un embarazo sin complicaciones y publicaba constantemente contenido vinculado a cómo estaba y al crecimiento de su panza.
Sin embargo, casi dos meses después de la llegada de su tercera hija, Cami Homs brindó detalles sobre una inesperada complicación post parto.
CAMI HOMS: “EL DOLOR ERA MÁS FUERTE QUE EL DEL PARTO”
La influencer y ex participante de Bake Off reveló qué ocurrió luego de dar a luz: “Se me caían las lágrimas del dolor; hablé con mi obstetra, con mi partera, porque el dolor que sentía era más que el del parto”.
Y agregó: “Sentía que no podía, pero no quería renunciar a ese momento con mi hija, porque capaz solo eran algunos días y se pasaba”. Concluyó aclarando que ahora está todo en orden y que se siente bien.