La torta húmeda de manzanas de Cami Homs es una receta casera, fácil y rendidora, ideal para quienes buscan algo dulce sin complicarse demasiado. Con pocos ingredientes y un paso a paso claro, se logra una preparación esponjosa, con buena humedad y trozos de fruta en cada porción.
El agregado de jugo de naranja le aporta frescura y perfume, mientras que las manzanas verdes equilibran el dulzor y suman textura. No lleva manteca, sino aceite, lo que simplifica el proceso y ayuda a que la miga se mantenga húmeda por más tiempo.
Es una receta fácil de hacer, pensada para resolver una merienda o tener algo casero listo para el mate. En cinco pasos queda lista para ir al horno y en menos de una hora ya se puede disfrutar.
Ingredientes de la torta húmeda de manzanas
- 150 cc de aceite.
- 3 huevos.
- 200 g de azúcar.
- Jugo de una naranja.
- Una cdta de esencia de vainilla.
- 200 gr harina 0000.
- 3 manzanas verdes.
Procedimiento: así la hace Cami Homs
- Batir el aceite junto al azúcar, agregar los 3 huevos (de a uno) y seguir batiendo hasta integrar todo bien.
- Incorporar el jugo de la naranja y la esencia de vainilla.
- En tres partes, agregar la harina previamente tamizada.
- Por último, cortar las manzanas en cubos pequeños, pasarlas apenas por harina y agregarlas a la preparación.
- Llevar todo a un molde previamente enmantecado y enharinado, y hornear a 170° durante 45 minutos.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/