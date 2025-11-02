El budín de vainilla es una de las opciones más elegidas para una merienda casera. Su masa esponjosa, su aroma cálido y su sabor reconfortante lo convierten en el acompañamiento perfecto para el café o el té.
Si bien la receta básica es simple, existe una forma de llevar este budín a un nivel irresistible, elevando su sabor y textura para sorprender a todos. El toque secreto es el agregado de Nutella congelada y caramelos de dulce de leche a la masa.
Ingredientes para budín de vainilla con nutella
- 200 g de manteca.
- 200 g de azúcar.
- 4 huevos.
- 300 g de harina 0000.
- 2 cdtas de polvo de hornear.
- Una cdta de extracto de vainilla.
- Una cdta de cognac.
- ½ taza de nueces.
- 60 g de caramelos de dulce de leche.
- 60 g de Nutella.
- 100 g de azúcar impalpable.
La receta de un increíble budín de vainilla con corazón de nutella. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Colocar en una manga la Nutella y rellenar de a poco una cubetera o molde de silicona y llevar al freezer.
- Batir la manteca con el azúcar hasta que quede cremoso.
- Incorporar los huevos de a uno y continuar batiendo hasta integrar muy bien.
- Agregar la harina y el polvo de hornear, previamente tamizados.
- Perfumar con la esencia de vainilla y el cognac, agregar las nueces apenas rotas y los caramelos de dulce de leche.
- Volcar la preparación en una budinera enmantecada y enharinada.
- Agregar los cubitos de Nutella y llevar a un horno precalentado a 160º durante una hora aproximadamente.
- Retirar y dejar que enfríe. Terminar con azúcar impalpable.
