Cuando te agarran ganas de algo dulce y casero pero sin complicaciones, el budín invertido de bananas aparece como opción ideal. En apenas media hora podés tener listo un postre aromático: bananas caramelizadas en la base del molde, cubiertas con una masa esponjosa.
Al hornearse, la magia sucede: la parte dulce de banana se funde con el caramelo, la masa sube parecida a bizcocho y se dora justo por encima. Es un postre potente pero ligero, ideal para servir con mate, helado, o simplemente solo, porque lo simple muchas veces es lo más rico.
Ingredientes budín invertido de bananas
- 200 g de azúcar para el caramelo.
- 200 g de manteca.
- 2 bananas.
- 250 g de azúcar para el budín.
- 60 cc de aceite de maíz.
- 250 g de puré de bananas.
- 2 huevos.
- 250 g de harina.
- 20 g de leche en polvo.
- 5 g de canela.
- Azúcar impalpable para espolvorear.
- Helado de crema para servir.
Procedimiento
- Caramelizar las bananas cortadas con 200 g de azúcar y 200 g de manteca en una sartén.
- Colocar la preparación en un molde con fondo enmantecado.
- Batir 250 g de azúcar y 60 g de aceite de maíz.
- Agregar puré de bananas y dos huevos a la preparación. Seguir batiendo.
- Añadir harina, leche en polvo y canela tamizadas a la mezcla.
- Colocar la preparación sobre las bananas caramelizadas en el molde.
- Llevar a horno a 160° durante 30 minutos.
- Desmoldar y espolvorear con azúcar impalpable.
- Servir con una bocha de helado de crema.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/