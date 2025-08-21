Cuando querés algo dulce, casero y nutritivo, estos budines saludables son una alternativa infalible. La clave está en recetas simples: por un lado, budín de banana y zanahoria que aprovecha frutas maduras y verduras ralladas; por el otro, budín de naranja y calabaza que combina cítricos con puré de calabaza.

Ideales para el desayuno, la merienda o incluso para llevar como snack, estos budines son rendidores, sabrosos y fáciles de preparar. Se pueden variar con especias como canela, jengibre o ralladura de cítricos, y cada porción aporta colores y sabores que sorprenden.

Ingredientes para budines saludables

Banana y zanahoria

2 zanahorias.

Una banana.

200 g de azúcar.

100 cc de aceite.

250 g de arina 0000.

Una cda de polvo de hornear.

2 huevos.

Opcional nueces y extracto de vainilla.

Naranja y calabaza

300 g de puré de calabaza.

150 g de harina 0000.

100 g de azúcar.

3 huevos.

75 g de almendras procesadas.

50 cc de aceite.

Jugo y ralladura de una naranja.

Una cda de polvo para hornear.

Una cda de canela.

Una cda de jengibre molido.

Una cdta de sal fina.

Para la cobertura glacé de naranja

6 cdas soperas de azúcar impalpable.

2 cdas de postre de jugo de naranja.

Procedimiento

Banana y zanahoria

Rallar dos zanahorias, pisar la banana y agregar los huevos y la vainilla. Integrar y, en el mismo recipiente, agregar el azúcar y el aceite. Mezclar y agregar la harina y las nueces picadas. Llevar a horno bajo precalentado, durante 50 minutos. Decorar con azúcar impalpable.

Naranja y calabaza

Batir los huevos por tres minutos hasta que estén esponjosos y claros. Agregar de a poco el azúcar, el jugo y la ralladura de naranja y el aceite. Una vez integrados, agregar el puré de calabaza de a poco y luego la canela, el jengibre y las almendras picadas. Cuando todo esté integrado, agregar la harina y el polvo hasta que quede una masa homogénea. Llevar la mezcla al molde previamente enmantecado y a un horno precalentado a 180° durante 40 minutos aproximadamente. Decorar con el glacé de naranja (mezcla de azúcar impalpable y jugo de naranja).

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/