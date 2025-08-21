Cuando querés algo dulce, casero y nutritivo, estos budines saludables son una alternativa infalible. La clave está en recetas simples: por un lado, budín de banana y zanahoria que aprovecha frutas maduras y verduras ralladas; por el otro, budín de naranja y calabaza que combina cítricos con puré de calabaza.
Ideales para el desayuno, la merienda o incluso para llevar como snack, estos budines son rendidores, sabrosos y fáciles de preparar. Se pueden variar con especias como canela, jengibre o ralladura de cítricos, y cada porción aporta colores y sabores que sorprenden.
Ingredientes para budines saludables
Banana y zanahoria
- 2 zanahorias.
- Una banana.
- 200 g de azúcar.
- 100 cc de aceite.
- 250 g de arina 0000.
- Una cda de polvo de hornear.
- 2 huevos.
- Opcional nueces y extracto de vainilla.
Naranja y calabaza
- 300 g de puré de calabaza.
- 150 g de harina 0000.
- 100 g de azúcar.
- 3 huevos.
- 75 g de almendras procesadas.
- 50 cc de aceite.
- Jugo y ralladura de una naranja.
- Una cda de polvo para hornear.
- Una cda de canela.
- Una cda de jengibre molido.
- Una cdta de sal fina.
Para la cobertura glacé de naranja
- 6 cdas soperas de azúcar impalpable.
- 2 cdas de postre de jugo de naranja.
Procedimiento
Banana y zanahoria
- Rallar dos zanahorias, pisar la banana y agregar los huevos y la vainilla.
- Integrar y, en el mismo recipiente, agregar el azúcar y el aceite.
- Mezclar y agregar la harina y las nueces picadas.
- Llevar a horno bajo precalentado, durante 50 minutos.
- Decorar con azúcar impalpable.
Naranja y calabaza
- Batir los huevos por tres minutos hasta que estén esponjosos y claros.
- Agregar de a poco el azúcar, el jugo y la ralladura de naranja y el aceite.
- Una vez integrados, agregar el puré de calabaza de a poco y luego la canela, el jengibre y las almendras picadas.
- Cuando todo esté integrado, agregar la harina y el polvo hasta que quede una masa homogénea.
- Llevar la mezcla al molde previamente enmantecado y a un horno precalentado a 180° durante 40 minutos aproximadamente.
- Decorar con el glacé de naranja (mezcla de azúcar impalpable y jugo de naranja).
