La tarta bicolor de calabaza y espinaca es una excelente manera de combinar dos sabores tan distintos como sabrosos en un solo plato. Su capa naranja y verde crea un efecto visual atractivo, mientras que la textura cremosa se logra en pocos pasos.
Además de ser vistosa y práctica, esta opción es ideal para quienes buscan balancear vegetales y que rinda muchas porciones. Perfecta para comer en casa o llevar al trabajo, esta tarta demuestra que basta un solo horno y mucha creatividad casera para lograr un plato delicioso y nutritivo.
Ingredientes para tarta bicolor de calabaza y espinaca
- 350 g de harina integral.
- Una cdta de sal.
- Una cda de aceite.
- 150 cc de agua.
- Calabaza.
- 2 huevos.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Cebolla.
- 4 atados de espinaca.
- Pimentón dulce.
Procedimiento
- En un bowl, incorporar la harina integral junto con la sal, el aceite de oliva e ir sumando el agua fría de a poco hasta lograr una masa suave y lisa.
- Bajar a la mesada y dividir en dos. Uno de los bollos que quede más grande. Dejar reposar unos minutos.
- Forrar el molde con la masa más grande. Reservar la segunda masa para la tapa.
- Llevar la calabaza al horno cortada al medio y bien condimentada.
- Retirar del horno, pisar realizando un puré, agregarun huevo y reservar.
- Dorar la cebolla cortada en brunoise en una sartén con un poco de aceite de oliva.
- Agregar la espinaca cortada en juliana a la cebolla. Retirar del calor, colocar en un bowl, condimentar bien y agregar un huevo.
- Rellenar la tartera: primero el relleno de espinaca y encima el puré de zapallo.
- Finalmente incorporar un poco de queso muzzarella rallado y más puré de zapallo.
- Tapar con la masa restante y sellar bien la masa.
- Llevar al horno, y cocinar a 180° por 30 minutos o hasta que quede bien dorado.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/