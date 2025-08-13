La tarta bicolor de calabaza y espinaca es una excelente manera de combinar dos sabores tan distintos como sabrosos en un solo plato. Su capa naranja y verde crea un efecto visual atractivo, mientras que la textura cremosa se logra en pocos pasos.

Además de ser vistosa y práctica, esta opción es ideal para quienes buscan balancear vegetales y que rinda muchas porciones. Perfecta para comer en casa o llevar al trabajo, esta tarta demuestra que basta un solo horno y mucha creatividad casera para lograr un plato delicioso y nutritivo.

Ingredientes para tarta bicolor de calabaza y espinaca

350 g de harina integral.

Una cdta de sal.

Una cda de aceite.

150 cc de agua.

Calabaza.

2 huevos.

Sal y pimienta, a gusto.

Cebolla.

4 atados de espinaca.

Pimentón dulce.

La obra terminada: tarta bicolor de calabaza y espinaca. Foto: Cucinare.TV

Procedimiento

En un bowl, incorporar la harina integral junto con la sal, el aceite de oliva e ir sumando el agua fría de a poco hasta lograr una masa suave y lisa. Bajar a la mesada y dividir en dos. Uno de los bollos que quede más grande. Dejar reposar unos minutos. Forrar el molde con la masa más grande. Reservar la segunda masa para la tapa. Llevar la calabaza al horno cortada al medio y bien condimentada. Retirar del horno, pisar realizando un puré, agregarun huevo y reservar. Dorar la cebolla cortada en brunoise en una sartén con un poco de aceite de oliva. Agregar la espinaca cortada en juliana a la cebolla. Retirar del calor, colocar en un bowl, condimentar bien y agregar un huevo. Rellenar la tartera: primero el relleno de espinaca y encima el puré de zapallo. Finalmente incorporar un poco de queso muzzarella rallado y más puré de zapallo. Tapar con la masa restante y sellar bien la masa. Llevar al horno, y cocinar a 180° por 30 minutos o hasta que quede bien dorado.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/