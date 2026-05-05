A días de sus esperados shows en la Argentina, los Jonas Brothers ya generan furor en Buenos Aires. En la previa de sus recitales en el Movistar Arena, Joe Jonas fue visto paseando por Palermo junto a su novia, Tatiana Gabriela, en una salida relajada que no pasó desapercibida.

Con un look casual, campera roja, gorra y anteojos de sol, Joe Jonas caminó por las calles del barrio más trendy de la ciudad acompañado por su pareja, quien optó por un outfit sporty con calzas negras y campera de cuero.

Joe Jonas con su novia Tatiana Gabriela por Palermo (Foto: Movilpress).

Las imágenes muestran a la pareja distendida, conversando y disfrutando del recorrido con sus guardaespaldas, en medio de la expectativa de los fans que esperan verlos en vivo.

Joe Jonas con su novia, Tatiana Gabriela, por Palermo (Foto: Movilpress).

EXPECTATIVA TOTAL POR LOS SHOW DE LOS JONAS BROTHERS EN BUENOS AIRES

Los Jonas Brothers se presentarán el 5 y 6 de mayo en el Movistar Arena, con funciones que comenzarán alrededor de las 21 horas y prometen un repaso por toda su carrera. El regreso de la banda forma parte de su gira aniversario, en la que combinan nuevos temas con clásicos como “Sucker”, “Year 3000” y “Burnin’ Up” .

Joe Jonas con su novia, Tatiana Gabriela, por Palermo (Foto: Movilpress).

La visita del trío integrado por Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas marca un nuevo reencuentro con el público local, que agotó entradas y se prepara para dos noches a pura nostalgia y hits. Mientras tanto, el paseo de Joe por Palermo suma un capítulo más al fanatismo: los artistas no solo pisan fuerte en el escenario, sino también en las calles porteñas.

Fotos: Movilpress

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