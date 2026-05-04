Mariano Martínez debutó este lunes 4 de mayo como conductor de la edición número 15 de La Jaula de la Moda, el clásico fashionista que emite Ciudad Magazine de lunes a viernes a las 19 hs. En esta nueva etapa, el actor está acompañado por Claudio Cosano y Fabián Medina Flores, y tuvo como primera invitada de lujo a Valeria Mazza.
Con entusiasmo por este nuevo desafío, Martínez recordó su paso previo por el ciclo: “Ya había ido como invitado y la pasé muy bien, pegué buena onda con el grupo”. Además, destacó la trayectoria del programa: “Cumplen 15 años, es un programa que tiene su prestigio, y me gusta la moda”.
Sobre su estilo personal, el actor se definió como alguien sencillo al vestir, aunque atento a los detalles: “Soy muy tranquilo para vestirme y me gusta combinar, ir cambiando cositas”. Finalmente, explicó que la propuesta de La Jaula encajó perfecto con su rutina: “Cuando me llamaron, me cuadró con mis hijos, con el teatro por los horarios... Me entusiasmé”, aseguró en una entrevista con La Nación.
Meli, la joven que conquistó a Mariano Martínez
Días antes de su debut en La Jaula de la Moda, Mariano Martínez brilló sobre el escenario junto a El Bicho Gómez y Nicolás Cabré en el estreno de la comedia “Ni media palabra”.
Tras la función, el actor fue sorprendido con su nueva pareja, Meli, una joven cordobesa que lo acompañó durante la temporada en Carlos Paz.
Martínez, además, estuvo acompañado esa noche por sus hijos Milo, Olivia y Alma, y su mamá. Hace una semana, Mariano volvió a estar con Meli en público, durante la velada de El diablo viste a la moda 2 en el Malba.