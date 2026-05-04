Mariano Martínez debutó este lunes 4 de mayo como conductor de la edición número 15 de La Jaula de la Moda, el clásico fashionista que emite Ciudad Magazine de lunes a viernes a las 19 hs. En esta nueva etapa, el actor está acompañado por Claudio Cosano y Fabián Medina Flores, y tuvo como primera invitada de lujo a Valeria Mazza.

¡El debut de Mariano Martínez en La Jaula de la Moda! Video: Ciudad Magazine

Con entusiasmo por este nuevo desafío, Martínez recordó su paso previo por el ciclo: “Ya había ido como invitado y la pasé muy bien, pegué buena onda con el grupo”. Además, destacó la trayectoria del programa: “Cumplen 15 años, es un programa que tiene su prestigio, y me gusta la moda”.

Coco Fernández y Mariano Martínez (Foto: Movilpress)

Sobre su estilo personal, el actor se definió como alguien sencillo al vestir, aunque atento a los detalles: “Soy muy tranquilo para vestirme y me gusta combinar, ir cambiando cositas”. Finalmente, explicó que la propuesta de La Jaula encajó perfecto con su rutina: “Cuando me llamaron, me cuadró con mis hijos, con el teatro por los horarios... Me entusiasmé”, aseguró en una entrevista con La Nación.

Claudio Cosano, Mariano Martínez y Fabián Medina Flores en La Jaula de la Moda. Foto: Ciudad Magazine

Meli, la joven que conquistó a Mariano Martínez

Días antes de su debut en La Jaula de la Moda, Mariano Martínez brilló sobre el escenario junto a El Bicho Gómez y Nicolás Cabré en el estreno de la comedia “Ni media palabra”.

Mariano Martínez y su novia Meli (Foto: Movilpress)

Tras la función, el actor fue sorprendido con su nueva pareja, Meli, una joven cordobesa que lo acompañó durante la temporada en Carlos Paz.

Mariano Martínez y Melina (Foto: Movilpress)

Martínez, además, estuvo acompañado esa noche por sus hijos Milo, Olivia y Alma, y su mamá. Hace una semana, Mariano volvió a estar con Meli en público, durante la velada de El diablo viste a la moda 2 en el Malba.