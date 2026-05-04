Zaira Nara eligió Copacabana como destino para vivir de cerca uno de los eventos musicales más esperados: el show gratuito de Shakira.

En la previa del concierto, la modelo compartió en redes sociales una serie de postales que rápidamente se volvieron virales. Desde el balcón del hotel, Zaira posó con una remera de Brasil y una microbikini negra con detalles brillantes.

Las imágenes no tardaron en generar repercusión y se llenaron de elogios por parte de sus seguidores. Durante el show de Shakira, Zaira Nara se mostró con un look para la ocasión que también marcó tendencia.

Zaira Nara en el hotel de Rio de Janeiro. Foto: instagram zaira.nara

Zaira Nara en el hotel de Rio de Janeiro. Foto: instagram zaira.nara

Zaira Nara en el show de Shakira en Copacabana. Foto: instagram zaira.nara

El show de Shakira en Copacabana. Foto: prensa

Cande Vetrano en Copacabana. Foto: prensa

Video: Instagram zaira.nara

El look de Zaira Nara en el show de Shakira en Rio de Janeiro. Video: Instagram zaira.nara

Zaira Nara viajó a Rio de Janeiro, Brasil, junto a Cande Vetrano, otra de las famosas invitadas por Corona al show de Shakira en Copacabana.