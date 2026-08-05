Yanina Latorre reveló nuevos detalles sobre la separación de La Joaqui y Luck Ra y explicó cuál habría sido el verdadero motivo detrás de la ruptura.

Según contó la conductora, las diferencias en los proyectos de vida y el ritmo que tomó la relación terminaron desgastando el vínculo entre los artistas.

“Él empezó a ver que ella estaba para casarse y tener hijos. De hecho, ella se compró una casa en la esquina de la suya y eso lo empezó a ahogar”, aseguró Yanina Latorre.

Yanina Latorre ventiló más detalles de Luck Ra y La Joaqui. Video: El Observador 107.9

LUCK RA Y LA JOAQUI: EL VERDADERO MOTIVO DE LA SEPARACIÓN

De acuerdo con su versión, la decisión de La Joaqui de adquirir una propiedad cerca de la vivienda de Luck Ra habría generado incomodidad en el cantante, quien sintió que la relación avanzaba más rápido de lo que esperaba.

Yanina también explicó que, durante un viaje, Luck Ra comenzó a replantearse su presente sentimental. “Él estaba en Madrid y empezó a sentir que quería salir, pero estando con ella no podía porque daba más para armar una familia. Ella se enamoró locamente porque pensó que él era su último hombre, quería ya establecerse”, afirmó.

Por último, Yanina Latorre reveló que la separación no fue en buenos términos y que La Joaqui atravesó el final del romance con mucho dolor. “Ella lo bloqueó de todos lados, estuvieron a los tiros. No fue fácil la separación, ella sufrió y no estaba contenta”, concluyó.