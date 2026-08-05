Luego de que se conociera su separación de La Joaqui, Luck Ra volvió a mostrarse activo en sus redes sociales con un posteo que no pasó inadvertido y que rápidamente dio que hablar entre sus fanáticos.

El cantante publicó una historia de Instagram en la que se lo ve preparando un asado sobre una parrilla, con una frase especial: “Traiganse un fernet nomás”. Sin embargo, el verdadero detalle que acaparó todas las miradas no fue la carne ni la invitación improvisada, sino el emoji del corazón vendado que eligió para acompañar la imagen.

Lejos de tratarse de un simple adorno, muchos interpretaron ese símbolo como un guiño a su presente sentimental. El corazón con una venda suele utilizarse para expresar que alguien está atravesando un proceso de sanación emocional, por lo que el mensaje fue leído como una posible referencia al difícil momento que vive tras el final de su romance con la cantante.

Foto: Captura de Instagram Stories (@luckra)

La ruptura entre Luck Ra y La Joaqui sorprendió a sus seguidores, ya que ambos se habían convertido en una de las parejas más queridas de la escena musical argentina.

Foto: Instagram (@luckra)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA JOAQUI SE CONFESÓ CON ROSALÍA Y HABLÓ DE LUCK RA: “PENSÉ QUE ME IBA A PEDIR CASAMIENTO, PERO LA PROPUESTA FUE SEPARARNOS”

Mientras la separación de Luck Ra continúa generando repercusiones y crecen las versiones alrededor del fin de la relación, La Joaqui decidió hablar como nunca antes sobre el tema y sorprendió con una confesión cargada de emoción.

Invitada al show de Rosalía, la cantante recordó la ilusión con la que vivía su romance con el cordobés y reveló el inesperado desenlace de un viaje que, según imaginaba, terminaría con una propuesta de casamiento: “Criada en los ’90 y en la idealización de Disney, siempre soñé con casarme. Toda la vida. Nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente”, comenzó relatando.

Lejos de ocultar sus sentimientos, reconoció que apostó todo por esa historia de amor: “Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda moto mami”, dijo entre risas, fiel a su estilo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lajoaqui)

La artista también dejó en claro que sigue teniendo una buena imagen de su expareja, pese al dolor de la ruptura: “Este príncipe azul era encantador. Es encantador, de hecho. Su encanto no se fue; de hecho, él fue quien se desencantó conmigo”, expresó, en una de las frases más fuertes de su relato.

Luego reflexionó sobre el desgaste que puede atravesar una pareja: “El amor a veces se gasta de tanto usarlo”, afirmó, despertando la emoción del público presente.

El momento más impactante llegó cuando contó qué ocurrió durante un viaje que había interpretado como el escenario perfecto para una propuesta de matrimonio: “Este príncipe encantador un día me invita a un viaje especial, a un lugar especial, con planes especiales y en una fecha especial... Yo dije: ‘Se viene mi propuesta’. Soñé con eso desde que soy chiquita”, recordó.

Foto: Instagram (@luckra)

Con esa ilusión, preparó cada detalle: “Era un viaje de siete días, así que en mi maleta de siete días, preparé un outfit de sorpresas románticas porque, si este hombre me iba a proponer, quería que me recordara como la mujer más hermosa que alguna vez vio”, relató.

La Joaqui: “Al cuarto llegó la propuesta... pero no era de compromiso, era de separación”.

Sin embargo, la historia tomó un rumbo completamente distinto: “Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero tampoco”, atino a decir. Y cerró, a corazón abierto: “Al cuarto llegó la propuesta... pero no era de compromiso, era de separación”.