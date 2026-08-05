La Joaqui volvió a ser tendencia, pero esta vez no por su música. La cantante de RKT generó una fuerte polémica luego de revelar, durante el show de Rosalía en el Movistar Arena, cómo fue el momento en que Luck Ra le pidió separarse.

Su relato emocionó al público presente, pero también despertó una ola de críticas en las redes sociales.

Muchos usuarios cuestionaron que la artista decidiera hacer pública una situación íntima, especialmente porque días atrás había asegurado que la ruptura se produjo en buenos términos y había destacado el vínculo que mantuvo con el cantante cordobés.

Foto: Instagram (@lajoaqui y @luckra)

Las críticas que recibió La Joaqui tras hablar de Luck Ra en el show de Rosalía

Invitada al tradicional “confesionario” del recital de Rosalía, La Joaqui recordó con emoción cómo imaginaba que un viaje en pareja terminaría con una propuesta de casamiento.

“Un día me encontré con un príncipe azul”, comenzó diciendo. Luego relató que preparó distintos looks para una escapada de siete días convencida de que iba a comprometerse.

Sin embargo, contó que el desenlace fue muy distinto: “Al cuarto llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación”.

Foto: Captura de X

El testimonio rápidamente se viralizó y las redes sociales se dividieron. Mientras algunos empatizaron con el dolor de la cantante, otros consideraron que no era necesario exponer públicamente la intimidad de la ruptura.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes como: “Si terminaron en buenos términos, no da”; “Recién se separó y ya lo está ventilando todo”; y “La gente también se desenamora”.

Otros usuarios defendieron a La Joaqui

No todas las reacciones fueron negativas. Muchos internautas apuntaron contra Luck Ra por haber elegido un viaje romántico para terminar la relación, según el relato de la artista.

“¿Cómo vas a organizar un viaje así para dejar a alguien?”; “No tiene corazón”; y “La dejó lejos de su red de apoyo”, fueron algunos de los mensajes que circularon en X.

Foto: Captura de X

También hubo quienes pidieron cautela y recordaron que solo se conoce una parte de la historia.

“Claramente falta contexto. Nadie organiza un viaje de siete días solo para cortar una relación. Puede haber pasado mucho durante ese viaje”, reflexionó un usuario, en un comentario que también se volvió viral.

Qué había dicho La Joaqui sobre su separación de Luck Ra

Días antes de su aparición junto a Rosalía, La Joaqui había hablado por primera vez de la ruptura en PLP Nocturno, por Luzu TV.

Allí negó que hubiera terceros en discordia y aseguró que el final de la relación no estuvo marcado por infidelidades.

“Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida”, expresó entre lágrimas.

Además, explicó que la diferencia entre ambos estaba relacionada con los proyectos de vida. “Yo me quería casar, estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing”, sostuvo.

Incluso, pese al dolor por la separación, definió a Luck Ra como “el mejor novio” que tuvo y aseguró que desea que sea feliz, aunque ya no sea a su lado.

Sus nuevas declaraciones en el recital de Rosalía, sin embargo, reavivaron el debate en redes y volvieron a colocar a ambos artistas en el centro de la conversación.