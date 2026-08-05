Rosalía volvió a emocionar al público durante la tercera fecha de su Lux Tour en el Movistar Arena de Buenos Aires al invitar a La Joaqui a participar del ya tradicional Confesionario, uno de los momentos más íntimos de su show.

Después de que la referente del RKT abriera su corazón al hablar de su separación de Luck Ra, la artista española le dedicó unas palabras que conmovieron a todo el estadio.

Con honestidad y también con humor, La Joaqui recordó cómo soñaba desde chica con casarse y cómo creyó haber encontrado al “príncipe azul”.

“Criada en los ’90 y en la idealización de Disney, siempre soñé con casarme. Toda la vida. Nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente”, comenzó.

Luego contó que apostó por completo a esa relación: “Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda moto mami”.

La cantante explicó que durante un viaje creyó que llegaría la tan esperada propuesta de matrimonio, pero todo terminó de la peor manera.

“Era un viaje de siete días. Preparé un outfit de sorpresas románticas porque, si este hombre me iba a proponer, quería que me recordara como la mujer más hermosa que alguna vez vio”, recordó.

Sin embargo, la realidad fue otra. “Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero tampoco. Al cuarto llegó la propuesta... pero no era de compromiso, era de separación”, confesó, despertando una ovación del público.

Qué le dijo Rosalía a La Joaqui tras su emotiva confesión sobre Luck Ra: "Tú eres el océano entero"

Qué le respondió Rosalía a La Joaqui

Tras escuchar el relato, Rosalía no ocultó su emoción y destacó la manera en que La Joaqui transformó una experiencia dolorosa en un poderoso mensaje.

“Nadie ha venido a confesarse de esta manera”, comenzó diciendo la cantante española.

Luego, le dedicó una reflexión que rápidamente se volvió uno de los momentos más aplaudidos de la noche.

“Tú hablas y estás escribiendo barras de fuego todo el rato. Es increíble. Y te voy a decir una cosa: tú nunca has sido una perla, tú eres el océano entero”, le expresó.

Visiblemente conmovida, Rosalía cerró el intercambio con un mensaje cargado de cariño y admiración: “Te quiero. Toda la felicidad del mundo para ti. Te mereces el mundo entero. Gracias, mi Joaqui”.