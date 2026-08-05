El papa León XIV concretará su primera visita oficial a la Argentina en noviembre de 2026. La noticia fue confirmada este martes por el Vaticano a través de un comunicado oficial, que detalla las fechas y el recorrido que realizará por el país.

La información fue difundida en Arriba Argentinos, donde el conductor Nacho Otero anunció: “Confirmado: el papa viene a la Argentina. El comunicado que acaba de lanzar el Vaticano dice lo siguiente”.

El comunicado oficial del Vaticano

El comunicado difundido por la Santa Sede expresa:

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo".

Confirmado: el papa León XIV viene a la Argentina y ya se conocieron las ciudades que visitará

Cuándo viene el papa León XIV a la Argentina

Según confirmó el Vaticano, León XIV estará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026.

Durante esos días recorrerá tres destinos:

Buenos Aires

Córdoba

Luján

Por el momento, la Santa Sede aclaró que el programa completo del viaje se dará a conocer más adelante, por lo que todavía no se informaron las actividades oficiales, celebraciones o encuentros que encabezará el Sumo Pontífice durante su estadía en el país.