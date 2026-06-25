El papa León XIV podría concretar su primera visita a la Argentina durante la primera quincena de noviembre, en el marco de una gira por América Latina que también incluiría Perú y Uruguay.

Aunque el Vaticano todavía no realizó un anuncio oficial, la información comenzó a circular con fuerza en Roma y fue respaldada por Santiago Olivera, obispo castrense argentino, quien mantuvo un breve encuentro con el Pontífice durante la audiencia general de este miércoles.

Cuánto tiempo estaría el papa León XIV en la Argentina

De acuerdo con las versiones que circulan en el Vaticano, el viaje del Papa por la región tendría una duración aproximada de dos semanas.

El itinerario incluiría:

10 días en Perú .

3 días en la Argentina .

1 día y medio en Uruguay.

Por el momento, no trascendieron las ciudades que visitaría ni las actividades previstas durante su eventual paso por cada país.

Qué dijo el obispo Santiago Olivera tras reunirse con el Papa

Olivera confirmó que el tema del viaje es comentado en distintos ámbitos del Vaticano, aunque aclaró que todavía no existe una comunicación oficial.

“Aunque falta la confirmación oficial, es lo que se rumorea en el Vaticano y a mí me lo han dicho de varios lados”, afirmó el obispo en declaraciones a La Nación.

Además, relató el breve intercambio que mantuvo con León XIV durante la audiencia general, en la que estuvo acompañado por militares argentinos que prestan servicio en Chipre.

“Fue breve el saludo porque estaba con las fuerzas de paz. Le dije que lo esperamos y me dijo ‘veremos’, con una sonrisa casi cómplice”, contó Olivera.

Cuándo se confirmaría la visita del papa León XIV

Por ahora, la posible gira por América Latina permanece en el terreno de las versiones y los trascendidos. Como ocurre habitualmente con los viajes papales, la confirmación oficial dependerá de un anuncio de la Santa Sede, que suele informar estos itinerarios con varias semanas de anticipación.

De concretarse, sería una visita de gran relevancia para la región y marcaría el primer viaje de León XIV a la Argentina desde el inicio de su pontificado.